Türkiye'de trafikte yeni bir dönem başladı. Seyir güvenliğinin artırılması ve olası arızalara anında müdahale edilebilmesi amacıyla yeni bir mevzuat hazırlandı. Buna göre araç içerisindeki zorunlu alet çantası kuralları da değişti. Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren bu düzenlemeyle birlikte gerekli donanımları bulundurmayan sürücüler ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

YENİ MALZEMELER ZORUNLU HALE GELDİ

Klasikleşen güvenlik donanımlarının yanına mekanik müdahale aletleri de dâhil edildi. Araçlarda yangın söndürme tüpü, ilk yardım çantası ve reflektör gibi demirbaşların bulunması zaten mevzuat gereği mecburiydi. Alınan yeni kararla birlikte pense, tornavida ve yedek ampul de bu listeye resmi olarak eklendi. Uzmanlar, küçük çaplı elektrik ve mekanik arızaların trafiği kilitlememesi için bu aletlerin büyük bir işlev göreceğini vurguluyor.

EHLİYET SINAVLARINDA DA ARANACAK

Güncellenen trafik kuralları, sadece mevcut sürücüleri değil, ehliyet almak için gün sayan adayları da yakından ilgilendiriyor. Direksiyon sınavlarının başlangıcında yapılan araç tanıtım aşamasında, sürücü adaylarından bu ekipmanların yerini tek tek göstermeleri talep edilecek. Sınav esnasında bagajında bu teçhizatları eksiksiz sunamayan araçlar doğrudan değerlendirme dışı bırakılacak.

MUAYENEDEN GEÇMEK İÇİN KONTROL ŞART

TÜVTÜRK istasyonlarındaki periyodik araç muayenelerinde denetim mekanizması artık çok daha sıkı işleyecek. Kanunda belirtilen standartlara uygun nitelikteki donanımları eksik olan araçlar, muayene raporlarına "kusurlu" olarak işlenecek. Yetkililer, sürücülerin hem idari para cezalarından kaçınması hem de istasyonlarda vakit kaybetmemesi adına yola çıkmadan önce bagaj kontrollerini titizlikle yapmaları gerektiği konusunda uyarıyor.