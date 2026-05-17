Malatya Ekstrem Dağcılık Kulübü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında anlamlı bir zirve faaliyetine imza attı. Kulüp sporcuları, Malatya’nın en yüksek noktası olan 2550 rakımlı Beydağı’na tırmanarak 19 Mayıs ruhunu zirvede yaşadı.

17 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen etkinliğe toplam 45 sporcu katıldı. Sabah saat 06.00’da Konak Meydanı’nda bir araya gelen dağcılar, traktör ve özel araçlarla faaliyet alanına ulaştı. Saat 08.00’de başlayan zorlu yürüyüş, sporcuların kararlı ilerleyişiyle devam etti. Yaklaşık 5 saat süren tırmanışın ardından ekip, saat 13.00’te Beydağı zirvesine ulaştı.

Zirvede Türk bayrağı açan sporcular, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe emanet ettiği 19 Mayıs ruhunu hep birlikte yaşadı. Kulüp yöneticileri tarafından yapılan konuşmalarda, 19 Mayıs 1919’un bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olduğu vurgulanırken, gençliğin birlik, dayanışma ve vatan sevgisiyle geleceğe yürümeye devam edeceği ifade edildi.

Doğa ile iç içe gerçekleştirilen etkinlikte sporcular hem dayanışma örneği sergiledi hem de milli mücadelenin simge günü olan 19 Mayıs’ın anlam ve önemini zirvede bir kez daha hissetti.