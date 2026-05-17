Fenerbahçe'de yeni sezon yapılanması için çalışmalar sürerken, teknik direktörlük koltuğu için eski tanıdık bir isim yeniden gündeme geldi. Portekiz basınına yansıyan bilgilere göre sarı-lacivertli yönetim, mayıs ayının sonunda tecrübeli teknik direktör ile bir araya gelmeyi planlıyor. Görüşme takvimi netleşirken, deneyimli antrenörün mukaveleye eklenmesini istediği şart İstanbul'daki hesapları tamamen değiştirebilir.

JORGE JESUS'TAN SÖZLEŞMEYE ÖZEL AYRILIK MADDESİ

Daha önce de kulüpte görev yapan 71 yaşındaki çalıştırıcının sarı-lacivertli ekibe geri dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Ancak tecrübeli teknik adamın bu kez imzayı atmak için masaya oldukça kritik bir şart getirdiği öne sürüldü.

Avrupa basınında yer alan bilgilere göre Jorge Jesus, kariyer planlaması doğrultusunda ülkesinin milli takımından gelebilecek olası bir teklifi öncelik olarak görüyor. Deneyimli teknik adamın, Portekiz Milli Takımı'ndan davet alması durumunda tazminatsız ya da kolaylaştırılmış bir şekilde ayrılabilmek için kontratına özel bir madde koydurmak istediği aktarılıyor.

İSTANBUL'DA DAHA ÖNCE KUPA SEVİNCİ YAŞAMIŞTI

Fenerbahçe camiasının yakından tanıdığı isimlerden biri olan Jorge Jesus, Türkiye'deki ilk döneminde dikkat çeken bir grafik çizmişti. Deneyimli teknik direktör, 2022-2023 sezonunda sarı-lacivertli ekibin başında Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayarak taraftarlara kupa sevinci yaşatmıştı. Kulüp koridorlarında, bu yeni iddia sonrasında atılacak adımların genel kurul sürecini nasıl etkileyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.