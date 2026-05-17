Yıkılan binaların, değişen mahalle kültürlerinin ve yeniden inşa edilen altyapının ortasında, insanların ulaşım alışkanlıklarında da ciddi zorunlu değişimler gözlemleniyor. Toplu taşıma hatlarındaki aksamalar ve enkaz kaldırma çalışmalarının yarattığı yoğun kamyon trafiği, vatandaşları daha esnek ve çevik ulaşım araçlarına yöneltti. Güncel trafik sicil kayıtları analiz edildiğinde, Malatya'da plaka tahsisi yapılmış motosiklet sayısının 42 bin civarına ulaştığı dikkat çekiyor.

Yeniden Yapılanma Sürecinde Alternatif Ulaşım

Şehrin dört bir yanındaki şantiye alanları ve kapanan yollar, büyük hacimli otomobillerin manevra alanını oldukça kısıtlamış durumda. Böyle bir ortamda 42 binlik motosiklet filosu, Malatyalılar için adeta bir cankurtaran vazifesi görüyor. Özellikle konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlar ile ilçe merkezleri arasında mekik dokuyan inşaat ve saha çalışanları, bozuk veya daralmış yolları motosikletlerinin üstünde çok daha rahat aşabiliyor. İki tekerlekli taşıtlar, şehrin bu tozlu ve meşakkatli yeniden inşa döneminde mobilitenin en temel unsuru haline geldi.

İstatistiklere Yansıyan Güncel Rakamlar

TÜİK dökümlerindeki 42 binlik motosiklet sayısı, aslında şehrin afet öncesi rakamlarıyla kıyaslandığında belirgin bir artış trendine işaret ediyor. Enkaz altında kalarak hurdaya ayrılan otomobillerin yerine yenisini almakta maddi zorluk çeken pek çok aile, birikimlerini çok daha ucuz olan motosiklet veya elektrikli bisiklet tarzı araçlara yatırdı. Bu durum, ildeki toplam motorlu araç havuzunda iki tekerlekli taşıtların payını hissedilir derecede artırdı.

Ekonomik Daralmaya Karşı Pratik Çözüm

Sadece pratiklik değil, işin ekonomik boyutu da Malatya'daki bu artışı destekliyor. Yeni bir hayat kurmaya çalışan hane halkları, bütçelerini dengelemek adına yakıt cimrisi araçları kullanmayı tercih ediyor.