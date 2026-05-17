Malatya’dan İstanbul’a, Ankara’ya veya diğer şehirlere seyahat etmek isteyen vatandaşların dikkatini çekecek bir adım atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan "Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıkladığı yeni düzenleme, Malatyalı yolcuların haklarını koruma altına alırken, taşımacılık sektöründe de taşları yerinden oynatacak.

MALATYA’DA YOLCULARA MÜJDE: 12 SAAT KALANA KADAR TAM İADE!

Yeni yönetmelikle birlikte yolcu haklarında çok önemli iyileştirmelere gidildi. MAŞTİ’den otobüs bileti alan Malatyalıların en büyük mağduriyetlerinden biri olan "bilet yanma" sorunu tarih oluyor. Bakan Uraloğlu, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına şehirler arası otobüslerde, hareket saatine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılmasını zorunlu hale getirdiklerini bildirdi.

ÜCRET TARİFELERİ BAKANLIĞA ÖNCEDEN BİLDİREBİLECEK

Sefer başlayana kadar açık bilet düzenlenmesi de zorunlu olacak. Otobüs firmaları, ücret tarifelerini Bakanlığa önceden bildirebilecek. Firmalar, azami 1 ay sonrasına kadar geçerli olacak tarifeleri sisteme tanımlayabilecek ve gerekli durumlarda 10 gün içinde düzeltme başvurusu yapabilecek.

“YASAL ALTYAPIYI OLUŞTURDUK”

Özellikle bayramlarda ve yaz aylarında Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde (MAŞTİ) yaşanan yoğunluklar için de yasal altyapı oluşturuldu. Bakan Uraloğlu, taşımacıların terminallerde yaşanan yoğunluklardan etkilenmesinin önüne geçmek amacıyla, terminallerde yer bulunamaması halinde yerel makamlarca tahsis edilen veya gösterilen alanların kullanılabilmesine yönelik yasal altyapıyı oluşturduklarını ifade etti.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR: UETS ZORUNLU OLUYOR

Kara yolu taşımacılığında dijital dönüşümü hızlandıracak adımların altını çizen Bakan Uraloğlu, tüm yetki belgesi sahipleri için Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'ni (UETS) zorunlu hale getirdiklerini ve UETS zorunluluğunu, 1 Ocak 2027 itibarıyla devreye alacaklarını açıkladı.

“3 YILLIK TECRÜBE ŞARTINDA DAYANAK YETKİ BELGELERİ OLACAK”

Uluslararası lojistik işletmeciliğinde aranan tecrübe şartları hakkında da bilgi veren Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası lojistik işletmeciliği faaliyeti yürütecekler için aranan 3 yıllık tecrübe şartında dayanak olan yetki belgelerinin, geçmiş geçerlilik süreleri de hesaplamaya dahil edilecek."

Ayrıca yetki belgesi devir işlemlerinde mesleki yeterlilik şartının sağlanma süresi de 45 günden 60 güne çıkarıldı.

5. İHLALDE BELGE İPTAL!

Kapsam dışı, kuralsız ve kayıt dışı faaliyet gösteren taşımacılara yönelik cezalar da yeniden düzenlendi. Malatya'da da kayıt dışı taşımacılığın önüne geçmeyi hedefleyen yeni kademeli ceza sistemine göre; ilk ihlalde 21 bin 333 lira, ikinci ihlalde 42 bin 666 lira, üçüncü ihlalde 106 bin 665 lira, dördüncü ihlalde ise 213 bin 330 lira idari para cezası uygulanacak. Kurallara uymamakta direnen ve beşinci ihlali gerçekleştiren taşımacıların ise yetki belgesi doğrudan iptal edilecek.