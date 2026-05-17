Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, fahiş fiyat artışlarıyla vatandaşın bütçesine göz diken fırsatçılara karşı Ticaret Bakanlığı bir hamle yaptı. Türkiye genelinde adil rekabet ortamını ve tüketici refahını korumak için denetimlerini sıkılaştıran Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 2026 yılı içerisinde tam bin 258 işletmeye toplamda 389,4 milyon lira idari para cezası uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada bu yıl gerçekleştirilen 4 ayrı toplantıda piyasayı bozan uygulamaların mercek altına alındığı belirtildi.

HANGİ SEKTÖRE NE KADAR CEZA KESİLDİ?

Bakanlığın titizlikle yürüttüğü incelemelerde, haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen sektörler ve kesilen cezaların tam dökümü şu şekilde paylaşıldı:

Temel Gıda ve Tüketim Ürünleri: Fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen 13 işletmeye 9 milyon 643 bin 310 lira,

Ekmek ve Simit Ürünleri: Tarifeye aykırı hareket eden 75 işletmeye 12 milyon 953 bin 700 lira,

E-Ticaret Platformları: Yabancı menşeli e-ticaret pazar yerlerine yönelik ithalat kısıtlamaları sonrasında yerel platformlarda fiyat artıran 840 işletmeye 151 milyon 718 bin 280 lira,

Meyve ve Sebze Sektörü: Olağanüstü fiyat artışları nedeniyle 330 işletmeye 215 milyon 115 bin 676,5 lira idari para cezası uygulandı.

Kurul, toplamda ise bin 258 işletmeye fahiş fiyat artışı gerekçesiyle 389 milyon 430 bin 962,5 lira ceza kesti.

MALATYA’DA BAYRAM ÖNCESİ NERELER YAKIN TAKİPTE?

Malatya Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin de saha denetimlerini artırması beklenen bu kritik süreçte, Ticaret Bakanlığı özellikle bayram döneminde vatandaşların en çok uğradığı noktaları işaret etti. Yapılan resmi açıklamada, tüketicilerin mağduriyetine yol açabilecek her türlü uygulamanın titizlikle incelendiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde alışveriş merkezleri, zincir marketler ile gıda ve bayramlık ürün satışı gerçekleştiren perakende işletmeler, vatandaşlarımızın seyahatlerini gerçekleştirdikleri otogarlar, toptan satış merkezleri Ticaret Bakanlığımızın yakın takibi altında bulunmakta olup, tüketicilerimizin mağduriyetine yol açabilecek her türlü uygulama titizlikle incelenmektedir."

MEVZUATA UYMAYAN ESNAF AFFEDİLMEYECEK!

Vatandaşların ekonomik menfaatlerini korumak, iç piyasa dengesini ve adil ticaret düzenini muhafaza etmek amacıyla denetimlerin aralıksız süreceği vurgulandı. Bakanlık, Malatya dahil olmak üzere 81 ilde mevzuata aykırı faaliyet gösteren, bayram üstü fahiş fiyatlarla vatandaşı zor durumda bırakan işletmelere yönelik yasal yaptırımların kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğinin altını çizdi.