Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından açıklanan 2026 yılı ilk çeyrek verileri, deprem sonrası toparlanma sürecindeki Malatya ekonomisinin finansman yapısına dair çarpıcı bir tabloyu ortaya koydu. Kentte ticari ve bireysel hayatın sürdürülebilmesi için bankacılık kaynaklarına olan bağımlılık yüksek seviyesini koruyor.

KREDİ HACMİNDE DEVASA BOYUT

Açıklanan resmi verilere göre, Malatya genelinde bankalardan alınan toplam nakdi kredi miktarı Mart 2026 itibarıyla 94 milyar 376 milyon 956 bin TL gibi rekor bir seviyeye ulaştı. Piyasada aktif olarak dönen ve "yaşayan kredi" olarak nitelendirilen kısım 91 milyar 655 milyon TL'yi bulurken, kentin ticari güvenliğini ve dış ticaret yeteneğini simgeleyen teminat mektubu ile akreditif gibi gayrinakdi krediler ise 24 milyar 439 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

TAKİPTEKİ BORÇ 2,7 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Madalyonun diğer yüzünde ise kredi geri ödemelerinde yaşanan tıkanıklıklar yer alıyor. Ekonomik hareketliliğin içinde borç sadakati test edilirken, Malatya'da zamanında ödenemediği için yasal takibe düşen alacak miktarı 2 milyar 721 milyon 595 bin TL'ye dayandı. Toplam kredi hacmi içinde kritik bir gösterge kabul edilen bu takipteki alacakların oranı ise yüzde 2,88 olarak hesaplandı.

FİNANSAL BAĞIMLILIK MI VAR?

Yılın ilk çeyreğine damga vuran bu veriler, Malatya'da hem yerel esnafın ve sanayicinin hem de vatandaşın ekonomik döngüyü sağlamak adına rotayı tamamen bankacılık sektörüne çevirdiğini gösteriyor. Yüzde 2,88'lik batık kredi oranı kentin finansal risk haritası açısından kritik bir sinyal verirken, önümüzdeki aylarda bu borç yükünün piyasaya nasıl yansıyacağı ise yerel ekonomi çevreleri tarafından yakından takip ediliyor.