Kaza, akşam saatlerinde Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen bir nedenle kontrolden çıkan hafriyat kamyonu, yol kenarındaki boş araziye devrilerek yan yattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yan yatan kamyonun içerisinde mahsur kalan yaralı vatandaşı çıkarmak için titiz bir çalışma yürüttü. Kamyonun kabin kısmında sıkışan sürücü, ekiplerin profesyonel müdahalesiyle bulunduğu yerden sağ olarak çıkarıldı.

Kurtarılan yaralı sürücü, olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Servis ekiplerine teslim edilerek ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, devrilen kamyonun bölgeden kaldırılması için çalışma başlatıldı.