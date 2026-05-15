Malatya’da bir trafoda çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Ara ara patlamaların da meydana geldiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Tecde Mahallesi Göznuru Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fırat Aksa'ya ait trafoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında trafodan peş peşe patlama sesleri yükselirken, mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşadı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olayda yaralanan olmazken, trafoda maddi hasar meydana geldi.