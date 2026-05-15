Malatya’da bir trafoda çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Ara ara patlamaların da meydana geldiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Malatya’da Peş Peşe Patlama Sesleri! Mahalle Sokağa Döküldü (2) Malatyahaber

Olay, Tecde Mahallesi Göznuru Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fırat Aksa'ya ait trafoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında trafodan peş peşe patlama sesleri yükselirken, mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşadı.

Malatya’da Peş Peşe Patlama Sesleri! Mahalle Sokağa Döküldü (1) Malatyahaber

Malatya’da yunus ekiplerinden park ve bahçelerde “huzur” mesaisi
Malatya’da yunus ekiplerinden park ve bahçelerde “huzur” mesaisi
İçeriği Görüntüle

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olayda yaralanan olmazken, trafoda maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: MHA