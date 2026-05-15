Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Aysel Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen üzücü silahlı saldırının ardından, travmayı atlatmak ve sınav sürecindeki öğrencilere destek olmak amacıyla Malatya Kutanlılar Derneği anlamlı bir projeye imza attı. Malatya’ya davet edilen öğrenci ve öğretmen grubu, şehirde sevgi ve dayanışmayla karşılandı.

HEDEF LGS ÖNCESİ YÜKSEK MORAL

Programın en kritik duraklarından biri, akademik başarılarıyla tanınan fen liseleri oldu. LGS hazırlık sürecindeki öğrenciler; Erman Ilıcak Fen Lisesi ve Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesi'ni ziyaret ederek eğitim ortamlarını yakından inceledi. Bu ziyaret, yaşanan olumsuz sürecin ardından öğrencilerin geleceğe dair motivasyonlarını yeniden kazanmalarını sağladı.

"GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Malatya Kutanlılar Derneği Başkanı Mehmet Doğan, dernek binasında düzenlenen yemek programında birlik ve beraberlik mesajı verdi. Doğan, "Evlatlarımızı Malatya’da ağırlamak bizim için bir onurdur. Yaşanan zor günlerin etkisini bir nebze olsun azaltabilmek ve onların sınav stresinden uzaklaşmasını sağlamak en büyük gayemiz" ifadelerini kullandı.

BATTALGAZİ BELEDİYESİ’NDEN ANLAMLI DESTEK

Sosyal etkinliklerin yanı sıra öğrencilere moral verecek hediyeler de unutulmadı. Battalgazi Belediyesi tarafından hazırlanan hediyeler; Belediye Başkanı Bayram Taşkın’ın eşi Seda Taşkın, AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Esin Yılmaz ve Kutanlılar Derneği Kadın Kolları Başkanı Songül Nakir’in katılımıyla öğrencilere takdim edildi.