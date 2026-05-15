Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tarihi karar ile milyonlarca çalışan annenin yüzü güldü. Daha önceden 16 hafta olarak uygulanan yasal doğum izni süresi, yapılan yeni düzenleme ile 24 haftaya çıkarıldı. Bu sevindirici gelişmenin ardından, halihazırda izinde olan veya iznini yeni bitiren anneler için ek 8 haftalık bir dinlenme ve bebekleriyle vakit geçirme hakkı doğdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yasanın sunduğu bu geçiş hakkını kullanmak isteyen kadınlar için sürenin dolmak üzere olduğunu sert bir uyarıyla hatırlattı. Özel sektör ve kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren bu düzenlemede başvuru penceresi bugün kapanıyor. Anneler haklarını kaybetmemek adına "24 hafta doğum izni şartları", "ilave doğum izni başvurusu nereye yapılır" ve "doğum izni uzatıldı mı" gibi anahtar kelimelerle internette yoğun bir araştırma süreci yürütüyor.

24 HAFTALIK YENİ DOĞUM İZNİ DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Çalışma hayatındaki tüm annelere derin bir nefes aldıran yeni doğum izni yasası, hiçbir ayrım gözetmeksizin geniş bir kitleye hitap ediyor. Düzenleme sadece memurları değil; özel sektör çalışanlarını, kamu personelini ve sözleşmeli çalışanları da güvence altına alıyor. Yani çalışma statüsü ne olursa olsun, yasal şartları sağlayan tüm anneler 24 haftalık analık izni hakkını sonuna kadar kullanabilecek.

EK 8 HAFTALIK İZİNDEN HANGİ ANNELER YARARLANABİLECEK?

Bu noktada tarih aralıkları büyük önem taşıyor. Yasaya göre, 16 Ekim 2025 tarihi ve sonrasında doğum yapan anneler doğrudan bu ek 8 haftalık izni hak ediyor. Yasanın getirdiği geçici madde ise geriye dönük büyük bir kolaylık sağlıyor. Buna göre, 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla doğumunun üzerinden henüz 24 hafta geçmemiş olan anneler de ilave izin hakkını kurumlardan talep edebilecek. Yürek burkan ölü doğum vakalarında da anneler unutulmadı. Ölü doğum yapan personeller de kurumlara başvurmaları halinde bu fazladan 8 haftalık süreyi evlerinde, iyileşme süreciyle geçirebilecek.

EK DOĞUM İZNİ BAŞVURUSU İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Yasanın sunduğu bu haktan yararlanmak isteyen anneler için zaman iyice daraldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, başvuru sürecinin bugün itibarıyla sona ereceğini hatırlattı. Özellikle özel sektörde çalışan anneler ile 16 haftalık standart iznini tamamlamış kamu personelinin, en geç bugün (15 Mayıs Cuma) mesai bitimine kadar işlemlerini halletmesi gerekiyor. Eğer sözleşmeli personel statüsünde çalışıyorsanız, sizin için belirlenen son tarih bir hafta sonrası, yani 22 Mayıs Cuma günü. Bu tarihleri kaçıranlar ne yazık ki ek izin hakkını tamamen kaybedecek.

İLAVE DOĞUM İZNİ BAŞVURUSU NASIL VE NEREYE YAPILACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı son dakika açıklamasıyla anneleri uyardı. Bakanlık, geçici madde kapsamına giren ve ek 8 haftalık hakkını kullanmak isteyen annelerin yapması gereken işlemi çok net bir şekilde özetledi. İlave izne ayrılmak isteyen annelerin, çalıştıkları kuruma durumu anlatan basit bir dilekçe ile başvuru yapması yeterli oluyor. Başvuru süresi bugün mesai saati bitimiyle kapanacağı için, annelerin ellerini çabuk tutması ve dilekçelerini insan kaynakları veya kendi kurumlarındaki ilgili birimlere acilen teslim etmesi şart.