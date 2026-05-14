Kavurucu sıcaklarla birlikte klimalar ev ve iş yerlerinde aralıksız çalışmaya başladı. Ancak bilinçsiz kullanım hem cihazın performansını düşürüyor hem de ay sonu gelen faturaların kabarmasına neden oluyor. Teknik uzmanlar, enerji verimliliğini artıracak ve cihazın yükünü hafifletecek stratejik bir metodu gündeme getirdi.

FAN MODU KOMPRESÖR ÜZERİNDEKİ YÜKÜ AZALTIYOR

Klimayı doğrudan en düşük derecede ve soğutma modunda başlatmak yerine, cihazı ilk etapta birkaç dakika boyunca fan modunda çalıştırmak ortamdaki havanın dengelenmesini sağlıyor. Kumanda üzerinde bulunan “Fan” veya “Air Circulation” modu, odada asılı kalan sıcak havayı dağıtarak cihazın daha sonraki süreçte çok daha kısa sürede soğutma yapmasına yardımcı oluyor.

ELEKTRİK TÜKETİMİNDE CİDDİ TASARRUF SAĞLIYOR

Uzmanlara göre fan moduyla kullanım klimanın kompresörü üzerindeki baskıyı en aza indiriyor. Cihaz, bu sayede aniden yüksek akım çekmek yerine daha kontrollü bir şekilde devreye giriyor.

FİLTRE VE CİHAZ SAĞLIĞI İÇİN KRİTİK ÖNEMDE

Klimaların düzenli olarak fan moduyla kullanılması cihaz içindeki hava akışının desteklenmesini sağlıyor. Bu sayede biriken tozların daha dengeli şekilde toplanması sağlanıyor. Özellikle toza alerjisi olanlar için daha konforlu ve temiz bir alan oluşuyor.