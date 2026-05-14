Mayıs ayı, Malatya ovası için kışın o dondurucu ve kapalı günlerinin ardından toprağın derin bir nefes alıp hızla uyanmaya başladığı zamandır. Kayısı bahçelerindeki hummalı çalışmaların yanı sıra, sebze üreticileri de ilk bahar hasatlarını şire pazarı civarındaki tezgahlara ve semt pazarlarına indirmeye başlarlar. Henüz yazın o kavurucu sıcağı bastırmadığı için, suya ve serinliğe ihtiyaç duyan hızlı gelişen bitkiler Malatya pazarının en uygun fiyatlı aktörleri olur.

DOĞUDA BAHARIN İLK MÜJDECİLERİ ÇOK HESAPLI

Kış boyunca sera ürünlerine mecbur kalan ve nakliye maliyetleri yüzünden yüksek fiyatlar ödeyen Malatyalılar, mayıs ayıyla birlikte yöresel topraklardan fışkıran yeşilliklere hücum ederler. Tohumu toprağa düştükten sonra çok kısa sürede hasat edilebilecek büyüklüğe ulaşan taze soğan, Yeşilyurt ve Battalgazi gibi ilçelerden taze taze koparılıp getirildiği için mayıs pazarının tartışmasız en ucuz sebzesidir. Sadece bir iki bozuk parayla bile alınabilen bu yeşillik, yöresel kahvaltıların ve kısır gibi yemeklerin baştacıdır. Keskin kokusu ve lezzetiyle bilinen tere ile roka da aynı şekilde hızlı büyüme avantajlarıyla pazarda deste deste, son derece komik rakamlara satılır.

HAVALAR ISINMADAN ÖNCE ISPANAK FIRSATI

Güneşin henüz tam anlamıyla yakıcı yüzünü göstermediği mayıs ayının ilk haftalarında, serin havayı seven yapraklı sebzeler için son bir büyüme atağı yaşanır. Malatya'nın yerel üreticileri, sıcaklar bastırıp bitki tohumlanmadan önce tarlalarındaki ıspanağı hızla toplayıp satmak isterler. Bu aceleci arz, pazar yerlerinde ıspanak fiyatlarının inanılmaz derecede düşmesine neden olur. Ev hanımları, hem besleyici hem de oldukça hesaplı olan bu ürünü sofralarından eksik etmezler. Ispanak, etin ve bakliyatın pahalı olduğu dönemlerde mutfağın en büyük kurtarıcısıdır.

KAHVALTILIK VE SALATALIKLARDA DÜŞEN MALİYETLER

Baharın gelmesiyle birlikte sabah sofralarının hafiflediği Malatya'da, salata malzemesi olarak tüketilen sebzelere yönelim başlar. Toprak altında soğuktan etkilenmeden büyüyen ve mayıs ayında hasat edilen turp, iriliği ve doyuruculuğuna rağmen pazarın en ucuz etiketlerinden birini taşır. Yapraklarının canlılığıyla dikkat çeken marul ise yine çevre köylerden nakliye masrafsız geldiği için, domates ve salatalığın henüz pahalı olduğu bu geçiş haftalarında dar gelirli ailelerin salata ihtiyacını en ekonomik yoldan karşılayan temel malzemedir.