Malatya’da engelli bireylerin sosyal ve ekonomik hayata daha etkin katılımını sağlamak adına dev bir adım atıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi, İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Üniversitesi ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, “Engelsiz Yaşam İçin Ortak Akıl” çalıştayında bir araya gelerek kentin geleceğini masaya yatırdı. Akademisyenlerden sivil toplum kuruluşlarına kadar geniş bir katılımın sağlandığı programda, özellikle engelli ailelerini yakından ilgilendiren destek paketleri ve kentsel dönüşümde erişilebilirlik şartı ön plana çıktı.

3 ANA BAŞLIKTA ENGELSİZ ŞEHİR VİZYONU

Çalıştay kapsamında kurulan komisyonlar, engelli bireylerin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen üç temel alanı mercek altına aldı. Oturumlarda şu başlıklar üzerinden somut çözüm önerileri geliştirildi:

Toplumsal Tutumlar ve Aile: Toplumdaki ön yargıların kırılması ve ailelerin omuzlarındaki yükün hafifletilmesi.

Toplumdaki ön yargıların kırılması ve ailelerin omuzlarındaki yükün hafifletilmesi. Sosyal, Kültürel ve Eğitim: Engelli çocukların eğitim süreçlerine kesintisiz dahil edilmesi.

Engelli çocukların eğitim süreçlerine kesintisiz dahil edilmesi. Kent ve Erişilebilirlik: Deprem sonrası Malatya’nın mimari yapısının engelli dostu olarak yeniden inşası.

ENGELLİ AİLELERİNE MÜJDE KONUT VE MOLA EVLERİ

Çalıştayın en dikkat çeken önerilerinden biri, engelli çocuğa sahip ailelere yönelik sosyal destekler oldu. Doç. Dr. Ferhat Toper moderatörlüğünde yapılan görüşmelerde; belediyeler tarafından hayata geçirilmesi planlanan gündüz bakımevleri, mola evleri ve konut tahsisi gibi projelerin önemi vurgulandı. Bu adımların, ailelerin üzerindeki bakım yükünü azaltarak sosyal hayata katılımlarını artırması hedefleniyor.

"DEPREM SONRASI YENİDEN İNŞA BİR FIRSAT OLABİLİR"

Erişilebilirlik Koordinatörü Serhat Delibaş, Malatya'nın yeniden inşa sürecinde yol, kaldırım ve kamu binalarının "sıfır engel" prensibiyle yapılması gerektiğini belirtti. Delibaş, kentsel hizmetlere eşit erişimin bir tercih değil, anayasal bir hak olduğunun altını çizdi.

DR. HASAN BATAR "SADECE FİZİKİ İMKÂN YETMEZ, BİLİNÇ ŞART"

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Dr. Hasan Batar, yaptığı konuşmada ortak akıl vurgusu yaptı. Batar, "Şehrin imkânlarını iyileştirmenin yanında, engellilik konusunda güçlü bir toplumsal bilinç oluşturmak zorundayız" diyerek, tüm kurumların ve vatandaşların bu vizyona ortak olması gerektiğini ifade etti.