Yeşilyurt Belediyesi, mülkiyetindeki bazı arsaları nakde çevirmek için harekete geçti. Belediye Meclisi’nin mayıs ayı toplantısında gündeme gelen 5. maddesine göre; Mollakasım ve Yakınca mahallelerinde bulunan üç farklı parseldeki belediye hisseleri satışa sunulacak.

Toplantıda sunulan teklif doğrultusunda, ilçenin farklı noktalarında bulunan belediye hisselerinin ihale yoluyla satışa çıkarılması planlanıyor.

SATIŞA KONU OLAN TAŞINMAZLAR

Görüşülen maddeye göre, belediye mülkiyetinde yer alan ve toplamda 1.272,99 metrekare yüzölçümüne sahip olan şu parsellerdeki hisselerin satışı değerlendiriliyor:

Mollakasım Mahallesi: 547 ada 4 nolu parsel

Mollakasım Mahallesi: 267 ada 4 nolu parsel

Yakınca Mahallesi: 615 ada 8 nolu parsel

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Belediye Meclisi’ne sunulan gündem maddesinde, söz konusu taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine uygun olarak satılıp satılamayacağının karara bağlanması istendi.

YETKİ ENCÜMENDE OLACAK

Meclis tarafından satış kararı onaylandı. Buna göre ihale hazırlıkları, satışın gerçekleştirilmesi ve diğer tüm bürokratik işlemler Yeşilyurt Belediye Encümeni tarafından yürütülecek.