Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen “Kalbimin En Güzel Şiiri: Annem” temalı yarışmanın ödül töreni, duygu dolu anlara sahne oldu. Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu’nda gerçekleştirilen programa, anneler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

“ANNELER KARŞILIKSIZ SEVGİNİN TEMSİLCİSİDİR”

Programın açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Hasan Atay, annelerin toplumun en güçlü temel taşları olduğunu vurguladı. Atay,

"Bir annenin kalbine dokunan en güzel hediye, içten gelen sevgi dolu sözlerdir. Bu yarışma vesilesiyle kaleme alınan her şiir, annelerimize duyulan sevginin ve vefanın en anlamlı yansıması olmuştur"

ifadelerini kullandı.

KÜLTÜR VE SANAT DOLU ATMOSFER

Etkinlik kapsamında sadece ödül töreni değil, zengin bir içerik de davetlilerle buluştu:

Söyleşi ve Şiir: Moderatörlüğünü Nilüfer Zontul Aktaş’ın yaptığı konferansta, Yazar Ayşe Şener annelik kavramı üzerine etkileyici bir söyleşi gerçekleştirdi.

Müzik Dinletisi: Sanatçılar Gül Karataş ve Serhat Yılmaz, Aktaş’ın okuduğu şiirlere şarkılarıyla eşlik etti.

Çocuk Korosu: Şef Büşranur Yiğit yönetimindeki Yeşilyurt Kent Konseyi Çocuk Korosu, seslendirdiği eserlerle salondan büyük alkış aldı.

DERECEYE GİRENLERE TOPLAM 32 BİN 500 TL ÖDÜL

Jüri heyetinin titiz değerlendirmesi sonucu her yaştan katılımın olduğu yarışmada dereceye giren isimler açıklandı:

Birinci: "Gönül Burcumda Bir Ana Terennümü" adlı şiiriyle Hakan İlhan (15.000 TL).

İkinci: "Kayısı Çiçeği: Annem" şiiriyle Zeynep Burcu Kucur (10.000 TL).

Üçüncü: "Anne Sevgisi" şiiriyle Yusuf Konak (7.500 TL).

Gecenin sonunda yapılan özel çekilişle, programa katılan vatandaşlara Anneler Günü anısına toplam 150 adet hediye dağıtıldı.