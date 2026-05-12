Malatya’nın dağlarında kimsenin yüzüne bakmadığı o ağaçlar, meğer birer servetmiş! Battalgazi’de başlatılan gizli seferberlikle yaban ağaçları tek tek aşılanıyor. Alıçla başlayan bu 'yeşil devrim', Gaziantep'ten gelecek hamleyle fıstık gibi kazanç kapısına dönüşecek. İşte dağdaki ağacı altına çeviren o formül...

DAĞLARDAKİ "YEŞİL HAZİNE" KEŞFEDİLDİ

Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi’nde, alışılmışın dışında bir doğa seferberliği başladı. Mahalle sakinlerinden Hasan Şentürk ve arkadaşları, doğada kendiliğinden yetişen ancak meyve vermeyen yaban ağaçlarının potansiyelini fark ederek kolları sıvadı. Hazine arazilerinde ve meralarda kaderine terk edilmiş binlerce yaban ağacı, aşılama yöntemiyle bölgenin en değerli tarım ürünlerine dönüştürülüyor.

ALIÇLA BAŞLADI, FISTIKLA TAÇLANACAK

Çalışmanın ilk ayağında Kahramanmaraş’tan özel olarak getirilen 30 adet alıç aşısı, yaban ağaçlarıyla buluşturuldu. Alıç meyvesinin son yıllarda tıp ve kozmetik dünyasında "süper gıda" olarak nitelendirilmesi ve piyasa değerinin artması, mahalleli için yeni bir gelir kapısı araladı. Ancak projenin asıl büyük adımı önümüzdeki günlerde atılacak: Gaziantep’ten getirilecek Antep fıstığı aşıları ile bölge tam bir fıstık üretim merkezine dönüştürülecek.

"AMACIMIZ HER CANLIYA FAYDALI OLABİLMEK"

Projenin öncüsü Hasan Şentürk, yapılan çalışmanın sadece ekonomik değil, ekolojik bir boyutu da olduğunu vurguladı. Şentürk, süreci şu sözlerle anlattı:

"Bölgemizde alıç, fındık ve badem zaten doğal olarak yetişiyor. Bizim yaptığımız şey, doğanın bize sunduğu bu ham gücü doğru aşıyla işlemek. Aliseydi Doğan, Hamit Akdemir ve İbrahim Özer ile her hafta sonu buradayız. Budanması gerekeni buduyor, aşılanması gerekeni aşılıyoruz. Hedefimiz, dağdaki yaban ağaçlarını herkesin faydalanabileceği meyve bahçelerine dönüştürmek."

Özellikle iklim kriziyle birlikte dayanıklılığı yüksek yaban ağaçlarının aşılanmasının, tarımın geleceği için hayati olduğunu belirtiyor. Malatya'nın sert iklimine uyum sağlamış yaban kökleri, üzerine aşılanan fıstık veya alıcı çok daha güçlü besliyor. Bu da minimum su ve gübre ile maksimum verim anlamına geliyor.

Çoğu zaman yanından geçip gittiğimiz, "meyvesiz" deyip kestiğimiz yaban ağaçlarının aslında ne büyük birer ekonomik potansiyel olduğunu bu haberle bir kez daha görüyoruz. Malatya’nın sert coğrafyasında fıstık ve alıç gibi katma değeri yüksek ürünlerin bu yöntemle yetiştirilmesi, bölge ekonomisi için sessiz bir devrim niteliğinde.