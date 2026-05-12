Kurban Bayramı öncesi emeklilerin yüzünü güldüren açıklama Ankara’dan geldi. Bakan Vedat Işıkhan, Malatyalı emekliler de dahil olmak üzere Türkiye genelindeki tüm emeklilerin bayram ikramiyeleri ile Mayıs ayı aylıklarının eş zamanlı olarak ödeneceği takvimi detaylarıyla paylaştı.

İŞTE ÖDEME TAKVİMİ

Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada emeklilerin bayramı huzurla geçirmeleri için ödemelerin öne çekildiğini belirtti.

Ödeme takviminin detayları ise şu şekilde şekillendi:

Normal ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 Mayıs olanlar: Kendi ödeme günlerinde hem aylıklarını hem de ikramiyelerini alacaklar.

Normal ödeme günü 23 ve 24 Mayıs olanlar: Ödemelerini erken bir tarihte, yani 21 Mayıs’ta hesaplarında görecekler.

Normal ödeme günü 25 ve 26 Mayıs olanlar: Ödemelerini 22 Mayıs’ta alarak bayram hazırlıklarına başlayabilecekler.

Bu düzenleme ile birlikte Malatya’daki binlerce emekli de bayram öncesi nakit ihtiyaçlarını belirlenen takvim dahilinde karşılamış olacak.