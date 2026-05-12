BDDK’nın 2026 yılı ilk çeyrek sektör verileri, Malatya’da bankacılık kaynaklı finansman kullanımının yüksek seviyesini koruduğunu ortaya koydu. Mart ayı sonu itibarıyla şehirdeki toplam nakdi kredi büyüklüğü 94,4 milyar TL seviyesini aşarken, ticari ve bireysel kredi kullanımındaki hareketlilik dikkat çekti.

94,4 MİLYAR TL’LİK NAKDİ KREDİ HACMİ

Verilere göre Malatya’daki toplam 94 milyar 376 milyon 956 bin TL’lik nakdi kredi hacminin, 91 milyar 655 milyon 361 bin TL’lik bölümü yaşayan kredilerden oluştu. Kredi geri ödemelerinde yaşanan gecikmeleri ifade eden takipteki alacaklar ise 2 milyar 721 milyon 595 bin TL olarak hesaplandı.

Kentte ticari faaliyetlerin sürdürülebilirliği açısından önem taşıyan gayrinakdi krediler de 24 milyar 439 milyon 313 bin TL seviyesinde gerçekleşti. Gayrinakdi krediler; teminat mektupları, akreditifler ve benzeri bankacılık yükümlülüklerini kapsıyor.

TAKİPTEKİ ALACAK ORANI YÜZDE 2,88

BDDK verilerine göre, takipteki alacakların toplam nakdi kredi hacmine oranı mart ayı sonu itibarıyla yüzde 2,88 olarak gerçekleşti. Bu oran, şehirdeki kredi geri ödeme performansına ilişkin önemli göstergeler arasında yer alıyor.

2026 yılının ilk çeyrek verileri, Malatya ekonomisinde finansman ihtiyacının büyük ölçüde bankacılık sistemi üzerinden karşılanmaya devam ettiğini ortaya koydu.