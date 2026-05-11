Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri, ülke genelindeki demografik alışkanlıkların değişimini ortaya koydu. İstatistiklere göre klasikleşen isimler genel tablodaki liderliğini korusa da, son yıllardaki düşüş ivmesi istatistiklere sert bir şekilde yansıdı. Ebeveynlerin bebeklerine verdikleri isimlerdeki eğilim değişikliği, resmi rakamlarla tescillenmiş oldu.

ERKEKLERDE ZİRVENİN SAHİBİ DEĞİŞMEDİ

Nüfus kütüklerine kayıtlı vatandaşlar arasında erkek ismi denildiğinde ilk sıralar geleneği bozmadı. Rakamlara göre 1 milyon 271 bin 896 kişiyle Mehmet ismi Türkiye'deki liderliğini sürdürüyor. Listenin ikinci basamağında 1 milyon 57 bin 634 kayıtla Mustafa yer aldı.

Bu iki geleneksel ismi 857 bin 105 kişiyle Ahmet takip ediyor. Ayrıca Ali, Hüseyin, Hasan ve Murat gibi köklü isimlerin yanı sıra Yusuf ve Ömer de erkek isimleri arasındaki güçlü konumunu muhafaza ediyor.

KADINLARDA FATMA VE AYŞE İLK SIRALARDA

Kadın nüfusuna bakıldığında Fatma ismi 1 milyon 152 bin 158 kişilik kullanım sayısıyla zirvede bulunuyor. Bu ismi 906 bin 873 kişiyle Ayşe izliyor. Üçüncü sırada ise 776 bin 708 kişiyle Emine kayıtlara geçti.

Listenin devamında Hatice 709 bin 426, Zeynep ise 707 bin 953 kişiyle ilk beşi oluşturdu. Yeni nesil ailelerin son yıllarda sıkça tercih ettiği Elif ve Meryem gibi isimlerin de toplam nüfus içindeki oranını belirgin bir şekilde artırdığı görüldü.

MEHMET VE FATMA İSİMLERİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Raporun en çarpıcı detayını, listenin zirvesinde yer alan isimlerdeki düzenli erime oluşturdu. Geleneksel isimlere yönelik ilginin azalmasıyla, 2018 yılından bu yana Mehmet ismini taşıyanların sayısında 90 bin 62 kişilik bir azalma saptandı.

Kadınlarda da tablo farklı bir yöne evrilmedi. Fatma ismini kullananların sayısı aynı zaman diliminde 83 bin 670 kişi geriledi. Toplamda 175 bini bulan bu düşüş, ailelerin farklı ve modern isim arayışlarına yöneldiğinin en net göstergesi oldu.

YILMAZ SOYADI REKOR TAZELEMEYİ SÜRDÜRÜYOR

İsim tercihlerindeki bu erimenin tam aksine, Türkiye'nin en yaygın soyadlarında yukarı yönlü bir hareketlilik yaşanıyor. Geçmiş verilerde 1 milyon 134 bin kişinin taşıdığı Yılmaz soyadı, 2025 yılı itibarıyla 1 milyon 177 bin 896 kişiye ulaştı.

En çok kullanılan soyadları sıralamasında Yılmaz'ı 899 bin 722 kişiyle Kaya, 876 bin 934 kişiyle Demir izledi. Çelik soyadı 717 bin 655 kişiyle dördüncü, Yıldız ise 697 bin 080 kişiyle beşinci sırada yer buldu. Bu listeyi Şahin, Yıldırım ve Öztürk gibi büyük aile grupları takip ediyor.