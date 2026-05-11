Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı verilerine göre, bugün ebediyete uğurlanan vatandaşlarımızın bilgileri ve taziye adresleri şu şekilde:

79 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Vardı’nın taziye adresi: Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilyurt.

71 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Fidan’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Yeşilyurt.

77 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Kenan Köse için taziye verilmeyecek.

86 yaşında vefat eden ve Gözene Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Rabiye Bozduman’ın taziye adresi: Gözene Mahallesi, Yeşilyurt.

84 yaşında vefat eden ve Söğütköy Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Okşar’ın taziye adresi: Söğütköy Mahallesi, Battalgazi.

85 yaşında vefat eden ve Topraktepe Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Besi Kayhan’ın taziye adresi: Topraktepe Mahallesi, Yeşilyurt.

76 yaşında vefat eden ve Büyükköy Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Kulat’ın taziye adresi: Büyükköy Mahallesi, Akçadağ.

35 yaşında vefat eden ve Nefspazarcık Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Feride Kaya’nın taziye adresi: Nefspazarcık Mahallesi, Pütürge.

55 yaşında vefat eden ve Elazığ Mezarlığı’na defnedilen Yasin Yılmaz’ın taziye adresi: Elazığ.

77 yaşında vefat eden ve Gemici Köyü Mezarlığı’na defnedilen Beyaz Kurt’un taziye adresi: Gemici Köyü, Baskil / Elazığ.

Muhabir: MEHMET TEVFİK CİBİCELİ