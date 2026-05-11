Malatya'nın 12 bin 259 kilometrekarelik geniş coğrafyasında ilçe sınırları yeniden mercek altına alındı. Harita Genel Müdürlüğü verilerine göre şehrin yüz ölçümü bakımından en büyük ilçesi Hekimhan olurken, Doğanyol listenin sonunda yer aldı.

İLK SIRADA HEKİMHAN VAR

Açıklanan verilere göre Malatya’nın coğrafi lideri 1.514 km² ile Hekimhan oldu. Hekimhan’ı 1.482 km² ile Darende ve 1.364 km² ile Doğanşehir takip ediyor. Şehrin merkez ilçelerinden Battalgazi 947 km², Yeşilyurt ise 953 km²’lik alanlara sahip.

İLÇELERİN TAM SIRALAMASI

İlçelerin tam sıralaması ve yüz ölçümleri (km²) şu şekilde:

Hekimhan: 1.514

Darende: 1.482

Doğanşehir: 1.364

Akçadağ: 1.118

Arguvan: 1.096

Pütürge: 1.086

Arapgir: 987

Yeşilyurt: 953

Battalgazi: 947

Yazıhan: 653

Kuluncak: 645

Kale: 237

Doğanyol: 177

LİSTENİN EN SONUNDA DOĞANYOL VAR

Listenin en sonunda yer alan Doğanyol, 177 km²’lik yüz ölçümüyle Malatya’nın coğrafi olarak en küçük ilçesi konumunda bulunuyor. Yetkililer, bu verilerin 1:1.000.000 ölçekli haritalardan yararlanılarak hesaplandığını ve mülki idare sınırlarının belirlenmesinde resmi sorumluluğun İçişleri Bakanlığında olduğunu hatırlatıyor. Malatya'nın bu geniş coğrafi yapısı, hem tarımsal potansiyeli hem de yerel hizmet planlamaları açısından stratejik bir önem taşımaya devam ediyor.