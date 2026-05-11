Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Beyazay Derneği Malatya Şubesi, 10 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında anlamlı bir buluşmaya imza attı. Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen “Sınırları Kaldıran Hikayeler” adlı programda, engelli bireylerin başarıları ve toplumsal farkındalık konuları ele alındı.



Programın en dikkat çekici konuşması, Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva’dan geldi. Ayva, özellikle engelli kadınların anne olma hakları ve engelli gençlerin eğitimdeki yükselişi üzerine çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.



"ENGELLİ ANNELERİN DESTEKÇİSİ OLALIM"



Engelli bireylerin ebeveynlik haklarının sorgulanmasına tepki gösteren Lokman Ayva, anneliğin engel tanımadığını şu sözlerle ifade etti:



“Bazıları kız görmüyor diye anne olmasını istemiyorlar. ‘Çocuğa nasıl bakacak?’ diyorlar. Yine işitmiyor diye anne olmasına izin verilmeyen kardeşlerimiz var. Zihinsel engelli, otizmli veya başka bedensel engelli... Annelik imkansız bir şey değil. İşitme engelli bir anne kolunu uzatıyor, çocuğunu kolunun üzerine yatırıyor; o ağlayınca vücudu titriyor ve anne uyanıyor. İmkansız diye bir şey yok. Engelli olan annelerimizin destekçisi olalım. Annelik dünyanın en güzel duygusu.”