İspanya'nın Kanarya Adaları açıklarında demirleyen ve hantavirüs vakaları nedeniyle tahliye işlemlerinin başlatıldığı 'MV Hondius' adlı yolcu gemisi, uluslararası kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Gemide yolcu olarak bulunan ünlü fenomen Ruhi Çenet, kendisi hakkında ortaya atılan hastalık iddialarına yayımladığı bir video ile yanıt verdi.

İLK GÜNDEN İTİBAREN SAĞLIK BAKANLIĞI İLE İLETİŞİM HALİNDEYİM

Sosyal medyada dolaşıma giren asılsız haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Çenet, herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığının altını çizdi. Gemide virüs vakası olduğunu öğrendiği ilk andan itibaren yetkili mercilerle irtibata geçtiğini ifade eden fenomen isim, "Hiçbir hastalık hiçbir şekilde yoktur. İlk günden itibaren Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim ve karantinadayım." sözleriyle durumu aydınlattı.

TAHLİYE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR: GEMİDEKİ TÜRKLER NE OLACAK?

Tenerife kentindeki Granadilla de Abona Limanı'na çekilen Hollanda bandıralı yolcu gemisinde, 23 farklı ülkeden yaklaşık 150 yolcu ve mürettebatın tahliyesi titizlikle yürütülüyor. Yetkililer gözetiminde sabah saatlerinde başlayan operasyonda ilk olarak 14 İspanyol yolcu ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bünyesinde çalışan bir epidemiyoloji uzmanı gemiden ayrıldı. Yetkililer, tahliye sırasının ülkelerin koordinasyonuna göre ilerlediğini bildirdi.

İspanyol makamlarının ardından uçakla ülkelerine gönderilen Fransız ve Kanadalı grupların ardından gözler, aralarında 3 Türk vatandaşının da bulunduğu diğer yolculara çevrildi. Hollandalı, İngiliz, İrlandalı ve ABD'li yolcuların tahliyesi için planlamaların akşama kadar tamamlanması hedefleniyor.

POZİTİF VAKALAR DOĞRULANDI

Tahliye operasyonu hız kesmeden devam ederken, uluslararası makamlardan endişe verici haberler de peş peşe geldi. Fransa Sağlık Bakanı Stephanie Rist, gemiden ayrılan 5 Fransız vatandaşından birinin hantavirüs testinin pozitif çıktığını ve tüm ekibin Paris'te karantinaya alındığını duyurdu.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS) ise ülkelerine dönen 17 Amerikan vatandaşına ilişkin resmi durumu paylaştı. Yapılan açıklamada, iki yolcunun özel koruma altına alındığı, bu kişilerden birinin testinin hafif pozitif çıktığı, diğerinde ise virüs kaynaklı semptomlar gözlemlendiği kaydedildi.