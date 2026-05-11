Malatya yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Hafta başından itibaren etkisini hissettirmeye başlayan gök gürültülü sağanak yağışların, hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Kent genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceği tahmin edilirken, vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması isteniyor.

O SAATLERDE DIŞARI ÇIKACAKLAR DİKKAT!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Malatya’da bugün hava sıcaklığı gün içinde 26 derece seviyelerinde seyretse de, gece saatlerinde termometreler 12 dereceye kadar inecek. Yetkililer, yağışların özellikle öğle ve akşam saatlerinde şiddetini artırabileceğine dikkat çekerek, dışarıda olacak vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı uyardı.

YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?

Meteorolojik tahmin raporuna göre sağanak mesaisi kısa sürmeyecek. İşte Malatya'yı bekleyen 5 günlük tablo:

Çarşamba - Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlar kent genelinde etkisini sürdürecek.

Sıcaklık Değişimi: Hafta ortasından itibaren sıcaklıklar 21 derece bandına gerileyecek.

Hafta Sonu Durumu: Cumartesi gününden itibaren yağışların yer yer hafiflemesi ancak bulutlu havanın devam etmesi öngörülüyor.

Malatya’da mevsim geçişlerinde aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağışlar, özellikle yerel bölgelerde ani sel ve rüzgâr fırtınalarına neden olabilmektedir. Hafta boyunca sürecek bu yağışlı periyotta, vatandaşlarımızın meteorolojik uyarıları anlık takip etmeleri ve özellikle dere yatakları ile açık alanlarda dikkatli olmaları hayati önem taşımaktadır.