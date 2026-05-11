Sağlıkta Malatya İmzası: Modern tıbbın tüm imkanlarını bünyesinde barındıran Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, zorlu operasyonlardaki başarısıyla komşu illerin de çekim merkezi haline geldi. Son olarak gerçekleştirilen 3 başarılı ASD kapatma işlemi, Malatya’nın kalp sağlığı konusundaki tecrübesini bir kez daha kanıtladı.

24, 28 ve 32 yaşlarındaki hastalar, açık ameliyat riskine girmeden, Malatya’daki uzman doktorların maharetiyle hayatlarına kaldıkları yerden devam ediyor.

BÖLGE HALKI NEDEN MALATYA’YI SEÇİYOR?

Kardiyoloji Uzmanı ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi İbrahim Aktaş önderliğinde gerçekleştirilen operasyonlar, Malatya’nın akademik ve klinik gücünü birleştiriyor.

MALATYA'DAKİ BU YÖNTEMİN FARKI NE?

Akademik Tecrübe: Operasyonların üniversite desteğiyle, alanında uzman isimler tarafından yapılması güven veriyor.

Operasyonların üniversite desteğiyle, alanında uzman isimler tarafından yapılması güven veriyor. Lojistik Avantaj: Bölgedeki en büyük sağlık komplekslerinden birine sahip olan Malatya, çevre illerden gelen hastalar için hızlı tanı ve tedavi imkanı sunuyor.

Ameliyatsız yöntemin en büyük konforu ise hastaların işlemden sadece birkaç saat sonra ayağa kalkabilmesi. Malatya'daki bu başarı hikayesi, özellikle ameliyat korkusu olan kalp hastaları için büyük bir referans niteliği taşıyor. Uzm. Dr. İbrahim Aktaş, uygun olan her vakada bu yöntemi önceliklediklerini belirterek, Malatya'nın bu alandaki yetkinliğinin altını çiziyor.