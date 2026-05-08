Malatya Valisi Seddar Yavuz, çarşı merkezindeki dükkan kiralarıyla ilgili tartışmalara noktayı koydu. Vali Seddar Yavuz konuyla ilgili BUSABAH Medya’ya özel değerlendirmelerde bulundu. İşte Vali Yavuz’dan dikkat çeken açıklamalar.

“KAR GETİRECEK YER PAHALI OLUR”

Çarşı merkezde yüksek getirisi olan dükkanların pahalı olmasının doğal olduğunu vurgulayan Vali Yavuz,

“Esnaflarımız çarşı merkezdeki dükkanların yüksek kiralara verilmesinden şikâyetçiler. Bu aslında göreceli bir durumdur. Şehrin merkezinde, en iyi konumdaki bir yeri tutmak istediğinizde mülk sahibi de doğal olarak yüksek bir getiri bekleyecektir. Bu bir denge meselesidir. Eğer ticari faaliyetlerinizin bu rakamı karşılayabileceğini ve size kâr ettireceğini düşünüyorsanız o yeri tutarsınız”

dedi.

"SERBEST PİYASA KURALLARI GEÇERLİ"

Kiralardaki artışın göreceli bir durum olduğunu belirten Yavuz,

“Serbest piyasa kurallarının ve demokrasinin geçerli olduğu bir ülkede, mülk sahiplerine 'Bu fiyata verme, şu fiyata ver' şeklinde bir müdahalede bulunmamız söz konusu olamaz. Ancak şu tavsiyede bulunuyoruz: Malatya büyük bir deprem felaketinden çıktı. Ticari faaliyetlerin eski canlılığına kavuşmasının zaman alacağını dikkate alarak, herkesi sorumlu ve vicdanlı davranmaya davet ediyorum”

ifadelerini kullandı.

"DEPREM YARALARINI BİRLİKTE SARIYORUZ"

Fiyatlara hukuken müdahale edilemese de toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çeken Vali Yavuz, Malatya’nın içinden geçtiği zorlu sürece vurgu yaptı:

"Malatya büyük bir deprem felaketinden çıktı. Ticari faaliyetlerin eski canlılığına kavuşması zaman alacaktır. Bu süreçte herkesi sorumlu ve vicdanlı davranmaya davet ediyorum. Deprem yaralarını henüz sarıyoruz; şehir yeni yeni nefes alıyor."

ESNAF VE MÜLK SAHİBİ İÇİN 'ORTAK ÇIKAR' ÖNERİSİ

Kira taleplerinde makul olunması gerektiğini belirten Yavuz, yüksek fiyatların uzun vadede mülk sahibine de zarar vereceğini ifade etti. Yavuz,

"Eğer kira rakamları makul olmazsa esnaf para kazanamaz. Esnaf kazanamazsa, mal sahibi de kirasını tahsil edemez. Bu nedenle anlaşılabilir bir rakamda buluşmak her iki tarafın da ortak çıkarınadır"

şeklinde konuştu.

"ARZ ARTTIKÇA FİYATLAR DÜŞECEK"

Konuşmasının sonunda kira fiyatlarının ne zaman normale döneceğine dair öngörüsünü de paylaşan Vali Seddar Yavuz, şu müjdeyi verdi:

"Yeni dükkanlarımızı teslim etmeye başladık. Çarşıdaki dükkan arzı arttıkça, kira fiyatlarının kendiliğinden daha makul seviyelere gerileyeceğini öngörüyorum. Hemşehrilerimizin bu konuda sağduyulu davranacağına inancım tam."