Türkiye Beyazay Derneği Malatya Şubesi, bu hafta çok özel bir konuğu ağırlamaya hazırlanıyor. Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, Malatya programı kapsamında iki ayrı noktada düzenlenecek etkinliklerle vatandaşlarla ve öğrencilerle bir araya gelecek.

İKİ AYRI NOKTADA ANLAMLI PROGRAM

Konuyla ilgili açıklama yapan Beyazay Derneği Malatya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Sami Cengil, hazırlıkların tamamlandığını belirterek program akışını paylaştı.

"TÜM MALATYALILARI BEKLİYORUZ"

"Sınırları Kaldıran Hikayeler" başlığıyla düzenlenecek konferansın büyük ilgi görmesi bekleniyor. Sami Cengil, etkinliğin farkındalık oluşturma noktasında büyük önem taşıdığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu hafta Genel Başkanımız Sayın Lokman Ayva’yı Malatya’mızda ağırlamanın heyecanını yaşıyoruz. İnönü Üniversitesi ve Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleştireceğimiz 'Sınırları Kaldıran Hikayeler' konferansımıza tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum. Gelin, engellerin nasıl aşıldığına hep birlikte tanıklık edelim."

İlk program 10 Mayıs 2026 tarihinde saat 14.00’te Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi’nde. İkinci program ise 12 Mayıs 2026 tarihinde saat 14.00’te İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zahit Aksu Konferans Salonu’nda.