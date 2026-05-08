Yetkililerden alınan bilgilere göre kesintiler, işletme bakım çalışmaları kapsamında ekipler ve müteahhit firmalar tarafından gerçekleştirilecek.

DOĞANYOL’DA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Doğanyol ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması kapsamında İsak, Mezraa, Akkent, Yalınca, Behramlı, Ulutaş, Poyraz ve Konurtay mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

BATTALGAZİ’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Battalgazi ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması kapsamında Çolakoğlu, Kadıçayırı ve Adagören mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Battalgazi ilçesinde 09:00 – 12:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması kapsamında Hisartepe, Bulutlu, Tanışık ve Pelitli mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Battalgazi ilçesinde 09:00 – 16:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması kapsamında Dolamantepe Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacak.

YEŞİLYURT’TA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Yeşilyurt ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması kapsamında Su, Yeni, Bahçebaşı, Kiltepe ve Çarmuzu mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Yeşilyurt ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması kapsamında Oluklu, Cumhuriyet (Yeşilyurt), Cumhuriyet ve Gözene mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

AKÇADAĞ’DA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Akçadağ ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması kapsamında Kömekavak, Sahilköy ve Dedeköy mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Akçadağ ilçesinde 09:00 – 16:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması kapsamında Kolköy Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacak.

DOĞANŞEHİR’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Doğanşehir ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması kapsamında Suçatı Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacak.

Doğanşehir ilçesinde 09:00 – 16:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması kapsamında Karşıyaka, Yeni, Esentepe, Savaklı, Altıntop, Hudut, Günedoğru, Kelhalil, Sürgü, Güzelköy, Kurucaova ve Reşadiye mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Doğanşehir ilçesinde 09:00 – 13:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması kapsamında Karşıyaka, Yeni, Topraktepe, Günedoğru, Altıntop ve Söğüt mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Yetkililer, çalışmaların planlanan saatlerden önce tamamlanması durumunda elektriklerin daha erken verilebileceğini belirterek, vatandaşların olası mağduriyetlere karşı tedbirli olmaları gerektiğini ifade etti.