Malatya’nın Darende ilçesi, son yılların en önemli doğa keşiflerinden birine ev sahipliği yapıyor. Günpınar Vadisi Koruma Derneği tarafından yürütülen “Darende Florası Projesi” kapsamında saha çalışmaları yapan uzman ekipler, Ilıca Mahallesi Geso Deresi mevkiinde eşine az rastlanır bir ağaçla karşılaştı. Yaklaşık çeyrek asırdır bölgenin gizli kahramanı olan bu karaağaç, büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürüyor.

KARAAĞAÇ EN GENİŞ GÖVDE ÇEVRESİNE SAHİP

Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği uzmanlarının yerinde yaptığı ölçümler, keşfin ne kadar değerli olduğunu kanıtladı. Yapılan teknik analizlere göre anıtsal özellikteki bu karaağaç;

Gövde çevresi: 4.5 metre

Boyu: 18 metre

Tahmini Yaşı: 200 - 250 yıl

Bu verilerle söz konusu ağaç, Türkiye’deki en geniş gövde çevresine sahip karaağaç örneklerinden biri olarak literatüre girmeye hazırlanıyor.

“RESMİ BAŞVURU SÜRECİ BAŞLATILDI”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından koruma altına alınan anıt ağaçlar listesine girmeye aday olan bu dev karaağaç için resmi başvuru süreci başlatıldı. Dere kenarlarında yetişen karaağaç türlerinin bu kadar ileri yaşlara ulaşmasının nadir bir durum olduğunu belirten uzmanlar, ağacın hem ekolojik geçmişe ışık tuttuğunu hem de ekoturizm açısından bölgeye büyük değer katacağını vurguluyor.

DARENDE’NİN TANITIMINA BÜYÜK KATKI

Bölgeedeki vatandaşlar ve doğa gönüllüleri, bu devasa ağacın koruma altına alınmasının Darende’nin doğal zenginliklerini dünyaya tanıtmak için büyük bir fırsat olduğunu belirtiyor. 250 yıllık bu dev çınar, sadece bir ağaç değil, Darende’nin kültürel ve doğal mirasının en canlı kanıtı olarak gelecek nesillere aktarılacak.