Malatya’da bugün nöbetçi olan eczaneler vatandaşların hizmetine sunuldu. İl genelinde 24 saat açık olacak eczaneler ve iletişim bilgileri şu şekilde:

AHMET EKEN ECZANESİ

Adres: Akpınar Çevreyolu Girişi (Eski Akkoza Otel yanı, Ömer Efendi Tatlıcı karşısı)

Telefon: 0507 484 53 73

BAKAN ECZANESİ

Adres: Doğa Cadde AVM karşısı, Gözde Hastanesi yanı

Telefon: 0501 059 94 54

KARAKAŞ ECZANESİ

Adres: Tevfik Temelli Kavşağı aşağısı, Sümer Park kaldırımı, Radyo-Gramofon Müzesi karşısı, konteyner

Telefon: 0533 778 77 78

ERDEM ECZANESİ

Adres: Gözde Akademi Hastanesi arkası, Fırın Ertan karşısı

Telefon: 0507 648 36 13

ARI ECZANESİ

Adres: Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi, Eskimalatya Semt Polikliniği karşısı

Telefon: 0534 686 37 03

Yetkililer, vatandaşların ilaç ihtiyaçlarını karşılamak için nöbetçi eczanelerin gece boyunca hizmet vermeye devam edeceğini belirtti.