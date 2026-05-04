Malatya’da güvenlik ve asayiş verilerine ilişkin açıklamalarda bulunan Malatya Valisi Seddar Yavuz, organize suç, kaçakçılık ve genel asayiş olaylarına yönelik yürütülen çalışmaların sonuçlarını kamuoyuna paylaştı. Vali Yavuz, 2025 yılında gerçekleştirilen operasyonlarla kentin en büyük organize suç örgütünün çökertildiğini belirtti.
2026’DA DA OPERASYONLAR SÜRÜYOR
Vali Yavuz’un verdiği bilgilere göre, 2026 yılı içinde organize suçlara yönelik 9 ayrı operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda:
21 kişi gözaltına alındı
7 kişi tutuklandı
5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Operasyonlarda ayrıca:
25 tabanca
15 tüfek
1.388 fişek
3 kuru sıkı tabanca ele geçirildi
Vali Yavuz, 2025 yılına kıyasla organize suç operasyonlarında belirgin bir düşüş yaşandığını belirtti. Bu durum, yürütülen operasyonların etkisini gözler önüne serdiğini söyledi. Vali Yavuz,
“Malatya tarihinin aslında 2025 yılı içerisindeki en büyük organize suç örgütünü tasfiye ettik. Zanlıları yakaladık ve adalete teslim ettik”
dedi.
KAÇAKÇILIKTA SON DURUM
Kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2026 yılında şu çalışmalar yapıldı:
70 operasyon gerçekleştirildi
102 kişi gözaltına alındı
5 kişi tutuklandı
2025 yılıyla kıyaslandığında gözaltı sayısında artış dikkat çekti.
ASAYİŞ OLAYLARINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI
2025 ve 2026 yıllarının ilk dört ayı karşılaştırıldığında Malatya’da genel asayiş olaylarında düşüş yaşandı:
Olay sayısı yüzde 5 azaldı (7 bin 518’den 7 bin 171’e düştü)
Gözaltı sayısı yüzde 23 düştü
Tutuklama sayısı yüzde 31 azaldı
HIRSIZLIK VE DOLANDIRICILIKTA GERİLEME
Mal varlığına karşı işlenen suçlarda önemli düşüşler yaşandığını kaydeden Vali Yavuz,
Dolandırıcılık: yüzde 19 azaldı
İş yeri hırsızlığı: yüzde 46 azaldı
Motosiklet hırsızlığı: yüzde 50 azaldı
Kapkaç: yüzde 100 azaldı
Sadece evden hırsızlık olaylarında 5 vakalık artış yaşandı. Vali Yavuz, bu alana özel önlem alınacağını açıkladı.
KİŞİLERE KARŞI SUÇLARDA DA AZALMA VAR
Kişilere karşı işlenen suçlarda da gerilemeye dikkat çeken Vali Yavuz,
Hakaret: yüzde 11 azaldı
Tehdit: yüzde 6,5 azaldı
Cinsel taciz: yüzde 32 azaldı
Cinsel saldırı: yüzde 6 azaldı
Ancak kasten yaralama olaylarında 7 artış yaşanması dikkat çekti.
BİNLERCE ARANAN ŞAHIS YAKALANDI
Emniyet birimlerinin çalışmaları sonucu:
2025’te 2 bin 730 kişi
2026’da 2 bin 299 kişi
yakalanarak adli makamlara teslim edildi.
“MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK”
Vali Seddar Yavuz, suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız süreceğini vurgulayarak, Malatya’da huzur ve güvenliğin sağlanması için tüm birimlerin sahada olduğunu ifade etti.