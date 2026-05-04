Malatya’da güvenlik ve asayiş verilerine ilişkin açıklamalarda bulunan Malatya Valisi Seddar Yavuz, organize suç, kaçakçılık ve genel asayiş olaylarına yönelik yürütülen çalışmaların sonuçlarını kamuoyuna paylaştı. Vali Yavuz, 2025 yılında gerçekleştirilen operasyonlarla kentin en büyük organize suç örgütünün çökertildiğini belirtti.

2026’DA DA OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Vali Yavuz’un verdiği bilgilere göre, 2026 yılı içinde organize suçlara yönelik 9 ayrı operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda:

21 kişi gözaltına alındı

7 kişi tutuklandı

5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Operasyonlarda ayrıca:

25 tabanca

15 tüfek

1.388 fişek

3 kuru sıkı tabanca ele geçirildi

Vali Yavuz, 2025 yılına kıyasla organize suç operasyonlarında belirgin bir düşüş yaşandığını belirtti. Bu durum, yürütülen operasyonların etkisini gözler önüne serdiğini söyledi. Vali Yavuz,

“Malatya tarihinin aslında 2025 yılı içerisindeki en büyük organize suç örgütünü tasfiye ettik. Zanlıları yakaladık ve adalete teslim ettik”

dedi.

KAÇAKÇILIKTA SON DURUM

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2026 yılında şu çalışmalar yapıldı:

70 operasyon gerçekleştirildi

102 kişi gözaltına alındı

5 kişi tutuklandı

2025 yılıyla kıyaslandığında gözaltı sayısında artış dikkat çekti.

ASAYİŞ OLAYLARINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

2025 ve 2026 yıllarının ilk dört ayı karşılaştırıldığında Malatya’da genel asayiş olaylarında düşüş yaşandı:

Olay sayısı yüzde 5 azaldı (7 bin 518’den 7 bin 171’e düştü)

Gözaltı sayısı yüzde 23 düştü

Tutuklama sayısı yüzde 31 azaldı

HIRSIZLIK VE DOLANDIRICILIKTA GERİLEME

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda önemli düşüşler yaşandığını kaydeden Vali Yavuz,

Dolandırıcılık: yüzde 19 azaldı

İş yeri hırsızlığı: yüzde 46 azaldı

Motosiklet hırsızlığı: yüzde 50 azaldı

Kapkaç: yüzde 100 azaldı

Sadece evden hırsızlık olaylarında 5 vakalık artış yaşandı. Vali Yavuz, bu alana özel önlem alınacağını açıkladı.

KİŞİLERE KARŞI SUÇLARDA DA AZALMA VAR

Kişilere karşı işlenen suçlarda da gerilemeye dikkat çeken Vali Yavuz,

Hakaret: yüzde 11 azaldı

Tehdit: yüzde 6,5 azaldı

Cinsel taciz: yüzde 32 azaldı

Cinsel saldırı: yüzde 6 azaldı

Ancak kasten yaralama olaylarında 7 artış yaşanması dikkat çekti.

BİNLERCE ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Emniyet birimlerinin çalışmaları sonucu:

2025’te 2 bin 730 kişi

2026’da 2 bin 299 kişi

yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

“MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK”

Vali Seddar Yavuz, suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız süreceğini vurgulayarak, Malatya’da huzur ve güvenliğin sağlanması için tüm birimlerin sahada olduğunu ifade etti.