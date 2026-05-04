Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 yılı faaliyet raporu kamuoyunda tartışma yaratacak veriler sundu. En yüksek bütçeye sahip birim olan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi, yüzde 94,79’luk gerçekleşme oranıyla neredeyse tüm ödeneği kullanırken; Fen İşleri, İmar ve Şehircilik, Çevre Koruma ve İtfaiye gibi doğrudan şehir yaşamını etkileyen alanlarda harcama oranlarının yüzde 40’ın altında kalması dikkat çekti. Deprem gerçeğiyle yaşayan bir şehirde Afet İşleri Dairesi’nin yalnızca yüzde 1,50’lik bütçe kullanımı ise raporun en çarpıcı detayı oldu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 faaliyet raporuna göre,

İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ödenek: 3 milyar 410 milyon 946 bin TL

Harcanan: 3 milyar 233 milyon 203 bin 123,84 TL

Gerçekleşme: yüzde 94,79

YOL VE ALTYAPI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ödenek: 2 milyar 911 milyon 235 bin TL

Harcanan: 1 milyar 715 milyon 606 bin 973,12 TL

Gerçekleşme: yüzde 58,93

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ödenek: 2 milyar 62 milyon 340 bin TL

Harcanan: 803 milyon 602 bin 851,79 TL

Gerçekleşme: yüzde 38,97

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ödenek: 1 milyar 579 milyon 321 bin TL

Harcanan: 800 milyon 196 bin 755,69 TL

Gerçekleşme: yüzde 50,67

ULAŞIM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ödenek: 1 milyar 161 milyon 2 bin TL

Harcanan: 920 milyon 891 bin 209,84 TL

Gerçekleşme: yüzde 79,32

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ödenek: 1 milyar 81 milyon 696 bin TL

Harcanan: 687 milyon 803 bin 530,29 TL

Gerçekleşme: yüzde 63,59

EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ödenek: 231 milyon 815 bin TL

Harcanan: 96 milyon 767 bin 735,49 TL

Gerçekleşme: yüzde 41,74

TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ödenek: 159 milyon 735 bin TL

Harcanan: 135 milyon 639 bin 11,93 TL

Gerçekleşme: yüzde 84,92

PARK BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ödenek: 153 milyon 169 bin TL

Harcanan: 97 milyon 944 bin 773,38 TL

Gerçekleşme: yüzde 63,95

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ödenek: 117 milyon 270 bin TL

Harcanan: 75 milyon 234 bin 941,06 TL

Gerçekleşme: yüzde 64,16

KENTSEL DÖNÜŞÜM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ödenek: 92 milyon 381 bin TL

Harcanan: 82 milyon 911 bin 684,82 TL

Gerçekleşme: yüzde 89,75

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ödenek: 78 milyon 556 bin TL

Harcanan: 26 milyon 810 bin 514,31 TL

Gerçekleşme: yüzde 34,13

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ödenek: 76 milyon 530 bin TL

Harcanan: 27 milyon 979 bin 780,00 TL

Gerçekleşme: yüzde 36,56

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ödenek: 71 milyon 858 bin TL

Harcanan: 40 milyon 80 bin 196,45 TL

Gerçekleşme: yüzde 55,78

KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ödenek: 69 milyon 792 bin TL

Harcanan: 17 milyon 13 bin 88,67 TL

Gerçekleşme: yüzde 24,38

MEZARLIKLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ödenek: 64 milyon 430 bin TL

Harcanan: 45 milyon 246 bin 547,93 TL

Gerçekleşme: yüzde 70,23

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ödenek: 49 milyon 413 bin TL

Harcanan: 19 milyon 303 bin 163,69 TL

Gerçekleşme: yüzde 39,06

İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ödenek: 42 milyon 117 bin TL

Harcanan: 9 milyon 313 bin 818,32 TL

Gerçekleşme: yüzde 22,11

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ödenek: 32 milyon 995 bin TL

Harcanan: 31 milyon 112 bin 273,39 TL

Gerçekleşme: yüzde 94,29

AFET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ödenek: 14 milyon 11 bin TL

Harcanan: 210 bin 302,30 TL

Gerçekleşme: yüzde 1,50

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ödenek: 13 milyon 396 bin TL

Harcanan: 7 milyon 400 bin 922,47 TL

Gerçekleşme: yüzde 55,25

HUKUK MÜŞAVİRİ

Ödenek: 9 milyon 20 bin TL

Harcanan: 8 milyon 647 bin 422,38 TL

Gerçekleşme: yüzde 95,87

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ödenek: 6. milyon 547 bin TL

Harcanan: 2 milyon 26 bin 888,45 TL

Gerçekleşme: yüzde 30,96

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ödenek: 4 milyon 643 bin TL

Harcanan: 3 milyon 240 bin 364,38 TL

Gerçekleşme: yüzde 69,79

MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ödenek: 3 milyon 391 bin TL

Harcanan: 1 milyon 653 bin 440,00 TL

Gerçekleşme: yüzde 48,76

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Ödenek: 2 milyon 391 bin TL

Harcanan: 1 milyon 604 bin 593,04 TL

Gerçekleşme: yüzde 67,11

GENEL TABLO NE SÖYLÜYOR?

2025 faaliyet raporu, Malatya’da bütçenin büyük ölçüde personel ve idari giderlere yöneldiğini, buna karşılık altyapı, afet yönetimi ve sosyal alanlarda harcamaların sınırlı kaldığını ortaya koyuyor.