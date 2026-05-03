Özellikle 12 yıllık zorunlu eğitim sürecinin ardından teknik branşlara yönelimin azalması, sahada görev yapacak kalifiye personel arzında ciddi bir daralmaya yol açtı. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, şantiyelerde ve imalat sanayisinde "usta" bulmakta zorlanan işverenler, işleyişin aksamaması adına ücret skalalarını yukarı çekmek zorunda kalıyor. Götürü usulü çalışan tecrübeli ustaların, ek mesai ve yoğun iş takvimiyle birlikte ulaştıkları gelir düzeyi, geleneksel masa başı işlerin cazibesini de sarsmaya başladı.

'BİR GÜN BİLE İŞSİZ KALMADIK'

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Akçaköy Mahallesi'nde yaşayan ve henüz 19 yaşında olmasına rağmen sahanın aranan isimlerinden biri haline gelen Ahmet Çifçi, mesleki deneyimin ekonomik karşılığını bizzat yaşıyor. Günlük yevmiyelerin 3 bin ila 4 bin lira arasında seyrettiğini belirten Çifçi, teknik becerinin iş garantisi sunduğuna dikkati çekti.

Kendi çevresindeki gözlemlerini aktaran Çifçi, "Üniversite diploması her zaman yüksek kazanç anlamına gelmiyor. Etrafımda yıllarca okumasına rağmen çok düşük ücretlerle istihdam edilen ya da iş arayan pek çok arkadaşım var. Biz ise bir gün bile boş kalmıyoruz, sürekli talep var. Gençlerin sadece masa başı işlere odaklanmak yerine bir zanaat öğrenmesi, bugünün şartlarında çok daha mantıklı bir tercih gibi duruyor." değerlendirmesinde bulundu.

GELİR MAKASI AÇILIYOR

Uzmanlar, Türkiye'nin üretim ve kalkınma hedefleri doğrultusunda teknik eleman ihtiyacının önümüzdeki on yılda daha da kritik bir hal alacağını öngörüyor. Diploma odaklı kariyer planlamasının yerini yetkinlik bazlı modele bıraktığı piyasa koşullarında, "altın bilezik" olarak nitelendirilen mesleki uzmanlıkların maddi değerinin artmaya devam etmesi bekleniyor. İnşaat, ve sanayi kollarındaki yüksek kazanç oranlarının meslek tercihlerinin değişmesine yol açacağı düşünülüyor.