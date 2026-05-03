Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir’de düzenlenen partisinin Olağan İl Kongresi'nde, Türkiye’nin geleceğini yakından ilgilendiren kritik açıklamalarda bulundu. Nüfusun azalmasından dijital bağımlılığa kadar geniş bir yelpazede konuşan Destici, mevcut gidişatın ülke bekası için ciddi bir risk oluşturduğuna dikkat çekti.

"100 MİLYON HEDEFİNDEN 50 MİLYONUN ALTINA"

Türkiye’nin son 30 yılda yaşadığı aile yapısı değişimini verilerle ortaya koyan Destici, doğurganlık oranındaki düşüşün vahametini şu sözlerle özetledi:

"Bundan 30 sene önce aile başı çocuk sayısı 3 iken, bugün 1,5’in altına inmiş durumda. Dünya literatürüne göre nesli en hızlı tükenmekte olan ilk 5 milletin içindeyiz. Eğer bu trend değişmezse, 100 milyon nüfus hayalinden uzaklaşarak 50 milyonun altına düşme riskiyle karşı karşıyayız."

ÇÖZÜM ÖNERİSİ: "ASGARİ HANE GEÇİM KOMİSYONU"

Nüfus artışının teşvik edilmesi gerektiğini savunan Destici, ekonomik zorlukların aile kurmayı ve çocuk sahibi olmayı engellediğini belirtti. Destici, çözüm olarak yeni bir mekanizma önerdi:

Gençlerin evlenmeye teşvik edilmesi ve evlilik sonrası çocuk sahibi olmanın desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Yeni Komisyon Önerisi: Asgari ücretliler ve dezavantajlı kesimler için "Asgari Hane Geçim Rakamı Tespit Komisyonu" kurulmasını teklif etti. Bu komisyonun, hane bazlı ekonomik refahı koruyarak nüfus artışını destekleyecek politikalar üretmesi hedefleniyor.

"GENÇLERİMİZ DİJİTAL DÜNYADA KAYBOLUYOR"

Konuşmasında son dönemde artan toplumsal şiddet olaylarına da değinen BBP lideri, dijital bağımlılığın gençler üzerindeki psikolojik tahribatına dikkat çekti. Destici, "Gençlerimiz sanal dünyanın etkisiyle gerçeklikten kopuyor. Bu durum, yalnızca bireysel psikolojik sorunları değil, toplumsal güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor" ifadelerini kullandı.

ESKİŞEHİR İÇİN SANAYİ MÜJDESİ

Nüfus ve sosyal sorunların yanı sıra bölgesel kalkınmaya da değinen Destici, sanayi yatırımlarının Marmara Bölgesi dışına taşınması kapsamında Eskişehir Günyüzü ilçesinde planlanan 38 milyon metrekarelik sanayi bölgesi yatırımının, bölge ekonomisi için bir dönüm noktası olacağını belirtti.

Mustafa Destici'nin bu açıklamaları, Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda izleyeceği aile ve nüfus politikaları tartışmalarını yeniden alevlendirecek gibi görünüyor