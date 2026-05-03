Olay, dün akşam saat 17.00 sıralarında Sivas merkeze bağlı Yıldız beldesine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Yıldız Göleti’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 58 ADZ 078 plakalı otomobil, park edildikten sonra el freni çekilmediği için hareket etti. Kontrolden çıkan araç, kısa sürede gölete doğru ilerleyerek suya düştü.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde otomobilin içerisinde kimsenin bulunmadığı tespit edildi.

AFAD EKİPLERİNDEN KURTARMA OPERASYONU

Gölete batan aracı çıkarmak için AFAD ekipleri suya girerek otomobile halat bağladı. Yaklaşık 1 saat süren titiz çalışmanın ardından suya gömülen araç, vinç yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında çevrede güvenlik önlemleri alındı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yaşanan olay sonrası güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatılırken, otomobilde maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.