Malatya’nın Darende ilçesine bağlı Ozan, Sungur ve Ağılbaşı mahallelerinde son günlerde artan kurt saldırıları endişe yaratıyor. Yerleşim alanlarına kadar inen kurtların evcil hayvanları hedef aldığı, bazı olayların ise güvenlik kameralarına yansıdığı öğrenildi.

Ozan Mahallesi’nde kaydedilen görüntülerde bir kurdun, evin önünde bağlı bulunan köpeği alarak uzaklaştığı görülürken; Sungur Mahallesi’nde ise başka bir kurdun evin yakınındaki kediyi kaçırdığı tespit edildi. Yaşanan olaylar, bölgede yaşayan vatandaşlar arasında büyük korkuya neden oldu.

Mahalle sakinleri, kurtların artık sadece kırsal alanlarda değil, yerleşim yerlerinin içinde de sıkça görülmeye başlandığını belirtiyor. Özellikle Ozan, Sungur ve Ağılbaşı mahallelerinin yanı sıra 2., 4. ve 5. Etap TOKİ bölgelerinde de kurtların görüldüğü ifade ediliyor.

Vatandaşlar, kurtların sadece evcil hayvanlara değil, küçükbaş hayvan sürülerine de saldırdığını dile getirirken, zaman zaman gündüz saatlerinde bile ortaya çıktıklarını söylüyor. Bu durumun çocuklar ve bahçede çalışanlar için ciddi bir risk oluşturduğu vurgulanıyor.

Bölge halkı, köylerde yaşayan nüfusun azalmasıyla birlikte kurtların yaşam alanlarını genişlettiğini ve yerleşim yerlerini kendi bölgeleri olarak görmeye başladığını ifade ediyor. Avlanmanın yasak olması nedeniyle müdahale edemediklerini belirten vatandaşlar, cezaların ağır olması sebebiyle çaresiz kaldıklarını dile getiriyor.

YETKİLİLERE ÇAĞRI: ACİL ÖNLEM ALINMALI

Can ve mal güvenliğinin tehlikede olduğunu belirten mahalle sakinleri, yetkililerden acil önlem alınmasını talep ediyor. Vatandaşlar hem insanların hem de hayvanların korunması için bölgede gerekli tedbirlerin bir an önce hayata geçirilmesini istiyor.