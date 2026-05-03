Türk dünyasında ve Türkiye'de her yıl coşkuyla anılan 3 Mayıs Türkçülük Günü, sadece bir takvim yaprağından ibaret değil; bir davanın, bir duruşun ve tarihi bir kırılma noktasının simgesidir. Vatandaşlar arama motorlarında "3 Mayıs'ta ne oldu?" sorusuna yanıt ararken, bu özel günün kökleri 82 yıl öncesine dayanıyor.

3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Türkçülük Günü'nün doğuşu, 1944 yılında yaşanan ve Türk siyasi hayatına damga vuran "Turancılık Davası" sürecine dayanır. Dönemin önemli isimlerinden Hüseyin Nihal Atsız ile Sabahattin Ali arasındaki davanın 3 Mayıs 1944 tarihindeki duruşması, Ankara'da binlerce gencin katıldığı dev bir protesto gösterisine dönüştü.

"Ankara Nümayişi" olarak bilinen bu olaylarda, Türk milliyetçisi gençler milli değerlere sahip çıkmak adına meydanlara indi. O gün yaşanan olaylar, Türkçülük fikrinin kitlelerle buluştuğu tarihi bir an olarak kayıtlara geçti.

İLK KUTLAMA BİR CEZAEVİNDE BAŞLADI

Sanılanın aksine 3 Mayıs, ilk kez meydanlarda değil, bir hapishane koğuşunda kutlandı. 3 Mayıs 1945 tarihinde, Tophane Askeri Hapishanesi’nde tutuklu bulunan; Nihal Atsız, Zeki Velidi Togan, Nejdet Sançar ve Reha Oğuz Türkkan başta olmak üzere 10 mahkûm, bugünü "Türkçüler Günü" ilan ederek ilk anma etkinliğini gerçekleştirdi. O günden sonra 3 Mayıs, Türk dünyasının ortak bir değeri haline gelerek her yıl kutlanmaya devam etti.

3 MAYIS'IN ÖNEMİ NEDİR?

3 Mayıs, Türk milliyetçiliğinin bir fikir akımı olmanın ötesine geçerek, toplumsal bir harekete dönüştüğü günü temsil eder. Günümüzde bu tarih, Türk birliği idealini (Turan) hatırlamak, Türk kültürünü ve kimliğini koruma bilincini tazelemek amacıyla anılmaktadır.