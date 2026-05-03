Malatya’da bugün ezan saatleri kaçta okunacak? İmsaktan yatsıya kadar ibadet planını yapmak isteyenler için vakitler belli oldu. Öte yandan birçok kişinin aklını kurcalayan önemli bir soru da gündemde: Otopsi dinen caiz mi? Detaylar haberimizde.

MALATYA 19 NİSAN 2026 NAMAZ VAKİTLERİ

Malatya için 19 Nisan 2026 tarihine ait ezan saatleri şu şekilde açıklandı:

İmsak Saati: 03.47,

Güneş Vakti: 05.21,

Öğle Ezanı: 12.31,

İkindi Ezanı: 16.18,

Akşam Ezanı: 19.27,

Yatsı Ezanı: 20.54

Müslümanlar bu saatlere göre günlük ibadetlerini planlayabilecek.

OTOPSİ CAİZ MİDİR?

İslam dininde insan, hem yaşarken hem de vefat ettikten sonra saygın kabul edilir. Bu nedenle ölen bir kişinin bedenine müdahale edilmesi kural olarak uygun görülmez. Ancak dinî kaynaklara göre bazı zorunlu durumlarda bu hüküm esnetilebiliyor.

Özellikle ölüm sebebinin belirlenmesi, adli olayların aydınlatılması ve suç unsurlarının ortaya çıkarılması gibi durumlarda, yetkili makamların kararıyla otopsi yapılabileceği ifade ediliyor.

İslam âlimleri, zaruret ve kamu yararı söz konusu olduğunda, belirli şartlara uyulması kaydıyla bu tür müdahaleleri caiz görmektedir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Otopsi yapılması gereken durumlarda ise insan bedenine saygı gösterilmesi büyük önem taşıyor. Uzmanlara göre:

Beden mahremiyeti korunmalı

Gereksiz müdahalelerden kaçınılmalı

İşlem sonrası cenaze dinî usullere uygun şekilde defnedilmeli

Bu hassasiyetler gözetildiğinde otopsinin dinen uygun olabileceği belirtiliyor.