Hem Malatya'ya gelecek olan misafirler hem de tatil veya sıla-i rahim amacıyla başka şehirlere seyahat edecek olan vatandaşlar, otobüs firmalarının bilet satış noktalarında yoğun talepler oluşturuyor. Mayıs ayının ilk günlerinden itibaren gözlemlenen bu erken rezervasyon dalgası, Ege, Karadeniz ve Akdeniz hatları başta olmak üzere birçok güzergahta doluluk oranlarını yüzde 80'lere ulaştırdı. Ancak bu bayram telaşına, vatandaşın cebini doğrudan ilgilendiren ve can sıkan bilet zammı iddiaları gölge düşürüyor. Uzmanlar, bilet bulamama riskinin yanı sıra yüksek fiyatlardan korunmak için Malatyalı yolculara erken davranmaları gerektiği konusunda çağrıda bulunuyor.

Akaryakıt Maliyetleri Yolcunun Cebini Yakacak

Şehirlerarası ulaşımda maliyetleri belirleyen en büyük kalem olan motorin fiyatlarındaki küresel dalgalanmalar, bilet fiyatlarında sert artışların kapısını araladı. Dünya enerji piyasalarını derinden etkileyen Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat krizleri, akaryakıt fiyatlarını yukarı doğru iterken, bu durum yerel otobüs firmalarının operasyonel giderlerini katlıyor. Sektör içerisinde "savaş zammı" olarak dillendirilen bu artışların bilet etiketlerine yansıması an meselesi. Taşımacılık sektörünün önde gelen temsilcilerinden Mehmet Özen, durumun vahametini şu sözlerle gözler önüne seriyor: "Şu an bilet almak için gişeye gelen bir vatandaş 1800 lira öderken, kararsız kalıp işlemi 10 gün sonraya ertelerse aynı bilet için 2200 lira gibi astronomik bir rakam ödemek zorunda kalabilir."

Koltuk Bulmak Giderek Zorlaşıyor

Fiyat istikrarsızlığı konusunda değerlendirmeler yapan sektör uzmanı Hasan Koşar, biletini erkenden satın alan yolcuların şanslı grupta yer aldığını belirterek, "Mevcut tarifeden biletini garantileyen kişi, ilerleyen günlerdeki olası zam fırtınasından zarar görmez. Ancak bir hafta sonra bu fiyatları bulmak imkansız hale gelecek" dedi. Bir diğer yetkili İsmet Bakraçoğlu ise Malatya dışındaki hatlardaki fiyat artışlarına da dikkat çekerek, örneğin İzmir güzergahındaki 1350 TL'lik güncel bilet fiyatlarının, bayram haftasındaki yoğunluk ve maliyet artışıyla birlikte rahatlıkla 1500-1600 TL bandına sıçrayabileceğini vurguladı. Malatyalıların bu süreçte hem ceplerini korumaları hem de bayramda yolda kalmamaları için seyahat planlarını derhal netleştirmeleri gerekiyor.