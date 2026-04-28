Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TGRT Haber canlı yayınında deprem bölgesindeki konut seferberliğine ilişkin tarihi nitelikte mali detaylar paylaştı. Bakan Kurum, devletin depremzedeler için inşa ettiği konutlarda maliyetin büyük bir kısmını üstlendiğini ve ödeme planlarının vatandaşın bütçesini sarsmayacak şekilde tasarlandığını vurguladı.

MALİYETİN YÜZDE 65'İ DEVLETTEN

Bakan Kurum, altyapı ve üst yapı maliyetlerinin yüzde 65’inin devlet tarafından karşılandığını belirterek, güncel piyasa koşullarında bir konutun maliyeti ile vatandaşa sunulan bedel arasındaki devasa farka dikkat çekti. Bakan Kurum, “Bugün 3+1 bir konutu; KDV’si ve fiyat farkıyla birlikte yaklaşık 5 milyon liraya mal ediyoruz. Ancak vatandaşımıza 'öde' dediğimiz rakam sadece 1 milyon 890 bin TL” dedi.

18 YIL FAİZSİZ VE SABİT TAKSİT İMKANI

Ödeme sisteminin detaylarını açıklayan Kurum, depremzedelerin herhangi bir faiz yüküyle karşılaşmayacağını ifade etti. İşte açıklanan ödeme modeli:

Ödemesiz Dönem: İlk 2 yıl boyunca herhangi bir ödeme alınmayacak.

Vade: Kalan borç 18 yıla yayılacak.

Sabit Taksit: 18 yıl boyunca taksitler artmayacak, aylık 8.750 TL olarak sabit kalacak.

Sıfır Faiz: Süreç boyunca hiçbir şekilde faiz uygulanmayacak.

PEŞİN ÖDEMEDE BÜYÜK AVANTAJ

Bakan Kurum, borcunu peşin kapatmak isteyen vatandaşlar için sunulan imkanın, maliyetin neredeyse onda birine denk geldiğini söyledi.

Afet Konutları (3+1): 1 milyon 890 bin TL'lik borç, peşin ödeme durumunda 484 bin TL'ye düşüyor.

Köy Konutları: Vatandaşlar 448 bin TL peşin ödeyerek konut sahibi olabiliyor.

Bakan Murat Kurum, “Bu, maliyetimizin yaklaşık yüzde 10'una tekabül ediyor. Arsa bedeli ve altyapı giderlerini tamamen sıfırlayarak, vatandaşımızın en uygun şartlarda evine kavuşmasını sağlıyoruz” sözleriyle devlet desteğinin boyutunu özetledi.