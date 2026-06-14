Malatya 2. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi Play-Off etabında ikinci hafta maçları tamamlandı. Alınan sonuçların ardından 1. Amatör Küme’ye yükselecek takımın kim olacağı son hafta oynanacak karşılaşmalarla netlik kazanacak.

Malatya 2. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi Play-Off ikinci hafta karşılaşmaları büyük heyecana sahne oldu. Yeşiltepe 2 Nolu Sahada oynanan haftanın önemli mücadelesinde, ilk hafta rakiplerini mağlup ederek avantaj yakalayan Alageyikspor ile Malatyagücü FK karşı karşıya geldi.

Baştan sona çekişmeli geçen mücadelede taraflar birbirine üstünlük sağlayamazken karşılaşma 2-2’lik eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla iki ekip de 1. Amatör Küme’ye yükselme umutlarını son haftaya taşıdı.

Play-Off’un diğer karşılaşmasında ise Karakavakspor ile İkizcespor kozlarını paylaştı. Rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyan İkizcespor, sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrılarak önemli bir avantaj elde etti. Bu sonuçla Karakavakspor’un üst lige yükselme şansı sona erdi.

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SON HAFTA PROGRAMI

Play-Off üçüncü ve son hafta karşılaşmaları 21 Haziran 2026 Pazar günü oynanacak.

Yeşiltepe Stadı 2 Nolu Saha – Saat 16.30

İkizcespor – Malatyagücü FK

Yeşiltepe Stadı 1 Nolu Saha – Saat 16.30

Alageyikspor – Karakavakspor

Son hafta maçlarının ardından Malatya 2. Amatör Küme’den 1. Amatör Futbol Ligi’ne yükselecek takım belli olacak.

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Kaynak: MHA