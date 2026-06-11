Malatya Yeşilyurtspor Kulübü tarafından geleceğin yıldızlarını keşfetmek ve Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmak amacıyla düzenlenen alt yapı seçmeleri, kelimenin tam anlamıyla bir futbol şölenine sahne oldu. Farklı yaş gruplarından yüzlerce genç yetenek, Yeşilyurtspor forması giyebilmek için yeşil sahada tüm hünerlerini sergiledi. Ailelerin de tribünlerden çocuklarının heyecanına ortak olduğu seçmelerde, coşku tavan yaptı.

Alt Yapı Sorumlusu Mahmut Evren ve teknik ekibin titizlikle takip ettiği seçmelerde gençlerin azmi, mücadele ruhu ve sergilediği performans, Yeşilyurtspor’un geleceğine dair umutları iyice yeşertti.

"SPOR ALANINDA DOĞRU ADIMLAR ATIYORUZ"

Seçmeleri yerinde takip ederek genç sporcular ve aileleriyle tek tek bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, sahadaki tablodan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Geçit, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada gerçekten şölen havasında bir atmosfer var. Mahmut Evren hocamız ve ekibinin bu işe sahip çıkması, gençlerimiz için ortaya koydukları emek bizleri son derece memnun ediyor. Futbolcularımızın gösterdiği rağbet ve katılım hepimizi mutlu ediyor. Bu tablo, spor alanında doğru adımlar attığımızın en önemli göstergesidir."

Ailelerin çocuklarını güvenle spora yönlendirmesinin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Geçit,

"Söz verdiğimiz gibi her alanda olduğu gibi sporu da hep birlikte el ele vererek ayağa kaldırıyoruz"

dedi.

"ŞEHİRLER SADECE KONUT YAPMAKLA AYAĞA KALKMAZ!"

Konuşmasında şehirlerin gelişim vizyonuna dair çarpıcı bir mesaj veren Başkan İlhan Geçit, toplumsal kalkınmada spor, kültür ve sanatın yerinin doldurulamaz olduğunu belirtti.

Başkan Geçit, Malatya'nın küllerinden doğuş sürecine atıfta bulunarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir şehri yalnızca konut yapmakla, ticarethaneler inşa etmekle ayağa kaldıramazsınız. Şehirler; eğitimle, kültürle, sanatla ve sporla gelişir. Göreve gelirken söz verdiğimiz gibi Malatya’mızı her alanda ayağa kaldırmak için çalışıyoruz. Spor alanında da hem başarıyı hem de saygınlığı yeniden inşa edeceğiz. Yeşilyurtspor’umuzu güçlü bir alt yapı sistemiyle geleceğe taşıyacak, gençlerimize yeni fırsatlar sunacağız."