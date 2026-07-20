Malatya Bilardo İl Temsilciliği’nin 2026 yılı faaliyet takvimi kapsamında düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü 3. Bant Bilardo Şampiyonası, kentin spor takvimine damga vurdu. 15-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen ve 5 gün boyunca bando, strateji ile disiplinin bir araya geldiği organizasyon, sporseverlere seyir zevki yüksek anlar yaşattı. Toplam 64 sporcunun kürsü mücadelesi verdiği şampiyonada kupalar, düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buldu.

YEŞİL ÇUHADA STRATEJİ VE DİSİPLİN RÜZGÂRI

Malatya’da bilardo sporuna ilgiyi artırmak ve 15 Temmuz ruhunu yaşatmak amacıyla hayata geçirilen dev organizasyonda, 64 iddialı isim masaya çıktı. Beş gün boyunca süren ve adeta bir taktik savaşına sahne olan çekişmeli karşılaşmaların ardından turnuvanın şampiyonluk koltuğuna Erkan İlbey Elbir oturdu.

Turnuvada sergilediği başarılı oyunla ikinciliği Hasan Bozbay göğüslerken, performanslarıyla alkış toplayan Cengiz Omurcan üçüncü, Abdulvahap Bayar ise dördüncü sırayı alarak dereceye giren isimler oldu.

ŞAMPİYONLARA ÖDÜLLERİ PROTOKOLDEN

Nefes kesen finallerin ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren başarılı sporcular, kupalarını TFF Bölge Müdürü Işılay Çalışkan’ın elinden aldı. Sporcuları tek tek tebrik eden Çalışkan, Malatya’da bu tür zihinsel ve fiziksel disiplin gerektiren organizasyonların artmasının önemine değinerek, bilardonun sabır, strateji ve yüksek odaklanma gerektiren özel bir branş olduğunu vurguladı.

"MALATYA SPORUNA DEĞER KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Turnuvanın sorunsuz ve yoğun bir katılımla tamamlanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Malatya Bilardo İl Temsilcisi Murat Bayram, organizasyona gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Bayram; 15 Temmuz’un anlam ve ruhuna yakışır bir turnuvaya imza attıklarını belirterek mücadele eden tüm bilardoculara, hakem heyetine ve emeği geçen spor camiasına teşekkürlerini iletti.

3. BANT BİLARDO ŞAMPİYONASI DERECE TABLOSU

1. Erkan İlbey Elbir (Şampiyon)

2. Hasan Bozbay

3. Cengiz Omurcan

4. Abdulvahap Bayar