Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazası mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yolcu minibüsü, otomobil ve bir kamyonetin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Yolcu Minibüsü Kazaya Karıştı

Kaza, Özalper Mahallesi Yenibahar Caddesi ile Telgraf Sokak kesişimindeki dönüş noktasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokağa dönüş yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yolcu minibüsü, otomobil ve kamyonet peş peşe çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs içerisinde bulunan 7 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı.

Ekipler Seferber Oldu, Trafik Durma Noktasına Geldi

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralı yolcular, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla şehirdeki farklı hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza nedeniyle caddede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Polis ekiplerinin incelemelerinin ve araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme sürüyor.