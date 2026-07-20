Olay, gece saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Aslanbey Mahallesi Barutçu Sokak’ta meydana geldi.

İddiaya göre, deprem sonrası ağır hasarlı olduğu için boşaltılan ve kullanılmayan 5 katlı binanın çatısına çıkan kimliği belirsiz bir şahıs, kendisini aşağı bıraktı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan şahıs, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.​​​​​​​

Üzerinden Kimlik Çıkmadı

Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, yaklaşık 30-40 yaşlarında olduğu değerlendirilen şahsın üzerinden kimlik veya kimliğini belirlemeye yarayacak herhangi bir belge çıkmadığı öğrenildi.

Soruşturma Başlatıldı

Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerine başvururken, hayatını kaybeden şahsın cenazesi kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.