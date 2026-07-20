Hatay’da kayboldu, izleri Malatya’da aranıyor! 11 gündür haber alınamayan Hayriye Çelik nerede?
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Kaza, saat 17.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi Yüzakı Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, henüz sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA