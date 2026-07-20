Kaza, saat 17.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi Yüzakı Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, henüz sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.​​​​​​​

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.