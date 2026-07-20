Hatay’ın İskenderun ilçesinde "Hastaneye gidiyorum" diyerek evden ayrılan 23 yaşındaki Hayriye Çelik’ten 11 gündür haber alınamıyor. Kızının Malatya'da olabileceği ihtimali üzerine Malatya’ya gelerek arama çalışmalarını sürdüren acılı baba Yaşar Çelik, Busabah Medya’ya konuştu.

Kızının sağlık sorunlarına ve kaybına dair açıklamalarda bulunan baba Çelik, çaresizlik içinde yetkililere ve vatandaşa seslendi. İşte 11 gündür süren esrarengiz kaybolayın tüm detayları.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ikamet eden 23 yaşındaki Hayriye Çelik, 11 gün önce evinden ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesinin tüm aramalarına rağmen izine rastlanamayan genç kız için arama çalışmaları genişletilirken, acılı aile kızlarının izini sürmek üzere Malatya’ya geldi.

"Malatya'da Biriyle Tanıştım Diyerek Evden Çıkmış"

Baba Yaşar Çelik, kızının evden çıkış sürecini ve Malatya’ya uzanan arama çalışmalarını şu sözlerle aktardı:

Evden annesine 'Hastaneye gidiyorum' diye çıkmış, bir daha da geri dönmedi. Telefon ile arıyoruz ama ulaşılamıyor. Hatay İskenderun’dan geliyoruz. Şu anda Malatya’dayız, bir arkadaşımızın yanındayız. Herhangi bir sonuç alamadık, geri dönmeyi düşünüyoruz. Hayriye, İskenderun’da kayboldu ama ablası ve kardeşine 'Ben Malatya’da bir çocuk ile tanıştım, onun da yanına gidiyorum' demiş. Biz de bir ipucu olur diye Malatya’ya geldik. Engelli maaşı vardı ve Malatya’ya gelebilme imkanı vardı.

"İlaçlarını Almadığı Zaman Agresifleşebiliyor"

Kızının geçmişte psikolojik tedavi gördüğünü ve düzenli ilaç kullanması gerektiğini belirten baba Çelik, sağlık durumuna ilişkin tehlikeye dikkat çekerek şunları söyledi:

Kızımızın bipolar rahatsızlığı var. İlaçlarını kullanmadığı zaman agresif hareketler yapabiliyor. Bir iki haftadır ilaçlarını düzenli almadığı için de böyle bir girişimde bulundu. Adana’da ruh sağlığında tedavi görmüştü.

Eşkâl Bilgileri Paylaşıldı: Görenlerin İnsaniyet Namına Bildirmesi İsteniyor

Çaresizce kızından gelecek iyi bir haberi bekleyen aile, genç kızı gören ya da yerini bilenlerin emniyet güçlerine veya kendilerine haber vermesini rica ediyor.

Kayıp olarak aranan 23 yaşındaki Hayriye Çelik'in fiziksel özellikleri ise şu şekilde paylaşıldı:

Boy: Yaklaşık 1.65 - 1.70 cm

Kilo: 55 - 60 kg civarı

Son Görüldüğü Kıyafet: Evden ayrıldığı sırada üzerinde siyah renkli kıyafetler bulunuyordu.

Hayriye Çelik’i görenlerin veya yerini bilenlerin en yakın polis/jandarma merkezine ya da güvenlik güçlerine bildirmesi önemle rica olunur.