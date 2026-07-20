Kaza, sürücülüğünü A.E.’nin yaptığı 06 FB 9059 plakalı hafif ticari aracın seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Kontrolden çıkan araç, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kazada sürücü A.E. ile araçta yolcu olarak bulunan bir kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Turgut Özal Üniversitesi Tıp Merkezi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapanırken, aracın kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik yeniden normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.