Yıllardır kayıp olan Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda, Malatya’nın da aralarında bulunduğu Elazığ, Ankara, İstanbul ve Tunceli’de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Sabahın erken saatlerinde düzenlenen operasyonlarda toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel, Gülistan Doku’nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, 1 iş insanı ve 2 güvenlik korucusu yer aldı.

Operasyon kapsamında Malatya’da da belirlenen adreslere baskınlar düzenlenirken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.